外電報導有位自稱是大陸共諜的陸籍男子向澳洲投誠，並提供大量大陸內部情報；其中更指稱大陸在2018年提供韓國瑜高達2000萬人民幣投入九合一選舉，今日韓國瑜怒駁此事，並強調若有拿中共一塊錢，將會立刻退出總統大選。

韓國瑜表示，若中共介入中華民國的選舉，會從2018年開始嗎？如果中共介入，2016年有沒有？去年調查局就宣稱有境外勢力在介入選舉，但事到如今卻拿不出一絲證據；而如今又爆出這起澳洲共諜案，韓國瑜表示，「這就是第二顆核彈」，如果去年韓國瑜有拿中共的一塊錢選市長，馬上辭掉高雄市長，若今年有拿中共一塊錢選總統，就立刻退出總統選舉。

韓國瑜要求這位「共諜」應馬上來台說明，別在海外放話；韓更要求相關單位，應立即專案調查此案，如有必要的話更應親自到澳洲檢查這些證據，不要一到選舉，這些抹黑、中傷，一再在台灣上演。

以下是韓國瑜六點聲明：

第一，如果中共介入中華民國總統選舉，會是從2019年開始嗎？過去有沒有？如果過去有，2016年朱立倫跟蔡英文總統，大家在競選的時候，為什麼朱立倫會慘敗300多萬票。這不是很奇怪嗎？

第二，2018年全台灣縣市長選舉，國家安全局局長跟調查局長，曾公開宣稱有境外勢力介入台灣的縣市長選舉，到現在已經過了1年多，要不是國安局長、調查局長能力太差，抓不到，就是心態有問題。故意製造狼來了。不然怎麼會過了1年多還沒有抓到。

第三，距離投票還有40多天，又突然冒出共諜，說來台灣要支持某些政黨候選人，又指著韓國瑜，說2018年中國共產黨拿了2000萬人民幣給韓國瑜，那今年要拿多少？藉此讓大家去想韓國瑜是黑道、是菜蟲，喝酒玩女人，炒房地產，現在又要拿共產黨的錢，「這叫第2顆核彈，上禮拜爆發第1顆核彈，今天爆發第2個核彈，不停的抹黑、抹紅、抹黃。」

他鄭重澄清，2018年縣市長選舉，不要說2000萬人民幣，他有拿共產黨1塊錢，他就辭掉高雄市長，今年總統大選，他若有拿共產黨1塊錢參選中華民國總統，他立刻退出總統大選。

韓國瑜強調，今天出來參選總統，要對中華民國憲法負責，要對中華民國國民負責，現在對岸並沒有放棄武力犯台，怎麼可以背叛自己中華民國？

第四，韓國瑜呼籲在澳洲爆料的王姓先生，立刻來台灣，直接拿出證據來指控，不要人躲在澳洲找個媒體報告完畢後，再轉載到台灣。他指出，澳洲這家媒體，據了解是排名第80名的網路，然後在台灣放大，這是目的到底何在？這個做法已經嚴重影響到下一任台灣總統、立法委員選舉。

第五，韓國瑜呼籲國家安全局跟調查局、司法單位，立刻專案調查此案。必要時親自到澳洲去檢查這些證據，不要一到選舉，這些抹黑造謠、中傷扭曲的事情，一而再、再而三的在台灣上演。

第六，韓國瑜重申，現在執政的政黨是民進黨，總統是民進黨的蔡英文，誰執政，誰被監督，但現在台灣百分之九十的媒體不敢監督總統、不敢監督執政黨，百分之九十的媒體跟網路監督在野黨，然後又有一個澳洲、一個中國人在那邊說，中共用媒體來幫助，「如果幫助韓國瑜，我會被打成這樣又老又黑又瘦嗎？」這不就是很矛盾嗎？韓國瑜今天被抹黑到什麼程度？大家一清二楚。

(中時電子報)