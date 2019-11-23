2019彰化縣聯合婚禮活動上午在浪漫花鄉田尾鄉菁芳園裡舉辦，30對新人在彰化縣長王惠美主持證婚見證下，共同在此完成人生大事。（謝瓊雲攝）

10年前曾在彰化縣民政處擔任替代役男的洪誌鐘(右)，協助當年的聯合婚禮活動讓他深受感動，今天自己以新人主角的身分參加，在眾人滿滿的祝福下幸福成家。（謝瓊雲攝）

2019彰化縣聯合婚禮活動今年以「美好彰化‧幸福成家」為主題，23日上午在田尾花鄉菁芳園舉辦，彰化縣長王惠美親自為30對新人證婚，她溫馨叮嚀新人學會彼此相互扶持、相知相惜才是維持幸福婚姻的不二法則。

曾在彰化縣政府民政處擔任替代役男的洪誌鐘，過去就曾參與協助聯合婚禮活動，深受感動的他選擇在退伍近10年，帶著交往多年的女友回來參加聯合婚禮，希望在眾人滿滿的祝福下幸福成家。

另一位新人蕭卉喬說，姊姊蕭卉珊去年也參加彰化縣聯合婚禮，今年輪到她接力參加，姊妹倆一年內接力完成人生大事，全家人都喜氣洋洋。

王惠美表示，在場新人即將要共同攜手邁向人生的另一個階段，從為人子女的身份，結髮為夫妻、一起共組家庭，可能很快就又將成為爸爸媽媽了，她強調幸福婚姻之道，需要彼此相知相惜。

今年彰化縣聯合婚禮，在10月7日受理報名首日上午即秒殺額滿。參與新人除獲贈縣府提供小家電，另有18家機關單位、優良企業提供新人成家禮品，彰化縣婚禮服務職業工會在聯合婚禮前也為30為新娘子提供美甲服務，活動最後王惠美並抽出日本東京來回機票、55吋4K液晶電視，及10公斤洗衣機等大獎送給幸運的新人們。

(中時 )