國民黨總統參選人韓國瑜（左3）23日下午至台中市大里區新興宮，出席立委參選人莊子富（左4）屯區庶民起義誓師大會，現場旗海飄揚。（黃國峰攝）

台中天氣晴朗，逾千名韓粉充滿熱情將新興宮活動廣場擠得水洩不通，大家看到韓國瑜進場，立即揮動手上小國旗，高喊「總統好！」、「韓國瑜凍蒜！」等語。（黃國峰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜23日傾聽之旅，下午至台中市大里區新興宮，出席莊子富屯區庶民起義誓師大會；台中市長盧秀燕因行程緊湊，在韓國瑜抵達前站台力挺莊子富並高喊：「我支持韓國瑜」，連講3次，現場民眾掌聲歡呼不斷，營造藍營團結氣氛。

台中天氣晴朗，逾千名韓粉充滿熱情將新興宮活動廣場擠得水洩不通，大家看到韓國瑜進場，立即揮動手上小國旗，高喊「總統好！」、「韓國瑜凍蒜！」；韓國瑜一下車先進廟內參拜「八媽」祈求保佑國民黨，總統過關、台中8席區域立委「8仙過海」。

韓國瑜說，民心思變已久，40歲到50歲的朋友，多久沒有聽到「台灣淹腳目」，30多年前過去當兵回來的時候，全台灣的人都會說「台中錢淹肚臍」，但現在的老百姓卻非常辛苦，這次他從屏東一路走過來，認為最辛苦的是農民、漁民及觀光產業，遊覽車、計程車、飯店、農漁產品、導遊沒工作，阿里山1位種茶農民流淚說：「韓市長，拜託，把觀光客帶進來」。

韓國瑜說，若他選上總統，莊子富選上立法委員，他跟大家保證，2020年起小學1年級學習中英文雙語教育，讀大學、碩士年輕人畢業前1年出國做交換學生，沒有錢由政府解決，台灣不能再浪費時間，要快速國際化。

韓國瑜表示，這3年半，大家原本期待執政黨給老百姓過好日子，卻是讓人民失望；政黨不是人民的爸爸，人民才是政黨的爸爸，人民用選票來決定政治人物，做得好讓他繼續，做不好就讓他下台；他肯定第7選區立委參選人莊子富從基層出身，貼近民意，口才犀利，敢拚、敢衝，是監督政府官員，為民喉舌的強者。

國民黨台中市第7選區立委參選人莊子富說，大里區地方信仰中心之一「八媽廟」逾百年歷史，發起屯區庶民起義誓師大會，象徵他本人參選以更正向、廉能、創意角度來面對2020選戰，讓人民來決定作主，投下神聖一票選賢與能，翻轉屯區。

(中時 )