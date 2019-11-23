改造後的高雄市立美術館105展覽室，運用光膜系統打造全新的展覽的氛圍。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

改造後的高雄市立美術館105展覽室，運用光膜系統打造全新的展覽的氛圍。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市立美術館首波展覽空間重塑計劃「光間－流動的靜謐」22日獲頒「第二屆台灣光環境獎」。該計畫特色在於光線科技的運用，利用「光膜」系統打造細緻優雅的展間氛圍，讓展覽空間、藝術作品與光線融合，產生完美的對話。

台灣光環境獎目的在於建立良善優美的光環境，探究照明如何減少光害、與環境對話。第二屆台灣光環境獎由高美館104、105展間重塑計畫「光間－流動的靜謐」，及臺中花博「竹跡館」入選，合歡山「國際暗空公園」則獲評審特別獎。

高美館李玉玲館長表示，為因應當代藝術作品的不同需求與多元化的策展，跨領域、跨平台的展示與美感的需求日趨迫切。2018年初完成104、105兩展間的美感與專業設施重塑與升級計畫，為創館23年來首次大型展覽空間改造。改造後的展覽空間，可提升觀者對空間的敏感度，打開觀眾對於藝術作品更敏銳的感知。

104、105兩展間為國內公立美術館第一個採用科技、節能的全新光膜系統打造的新型態展間，以「光間」為策劃概念，利用電腦自動化系統控制展場中每一盞燈光的亮度，如劇場式的舞台燈般，能夠以漸暗、漸亮的方式，精準地調整藝術作品所需要的呈現方式。同時，均質的室內光源界定展覽空間完整性，讓當代藝術多變的作品類型皆能展現出最佳效果。

105展覽室側邊走道引入自然光線、與人造燈光形成細緻優雅的呼應關係。（高美館提供／袁庭堯高雄傳真）

展場的晶化地坪更以無縫施作的工法處理，讓天、地與整體展間宛如一體成形，營造出沉然幽靜的氛圍。此外，105展覽室側邊走道引入自然光線、與人造燈光形成細緻優雅的呼應關係。

(中時 )