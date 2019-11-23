苗栗縣銅鑼鄉為國內杭菊最大產地。（巫靜婷攝）

苗栗縣銅鑼鄉農會人員為推展農特產品銷路，近日於網路平台販賣乾燥杭菊，因產品介紹涉及療效，遭外縣市衛生局網路稽查，檢舉有違反《食安法》疑慮，苗栗縣衛生局接獲移案，表示「依法行政」會讓通知個案說明，卻引起縣議員不滿，怒批庶民經濟也要開罰，官員不通人情。

銅鑼鄉為國內杭菊最大產地，由於日夜溫差大、溼度偏高且多為砂質紅壤，種出的杭菊清香甘甜，近10年推行無毒農法耕作，每年11月採收後，經16小時烘乾封裝販售，深受市場歡迎，農會人員為拓展銷路，將產品上架網路平台，但因產品介紹引用醫學研究，字眼涉及醫療功效，遭稽查人員立案關注。

產品介紹提到，杭白菊具「養肝明目、清心、補腎、健脾和胃、潤喉、生津及調整血脂」等功效，縣議員韓茂賢接獲陳情，主張該產品已表明引述醫學文獻報告，何來宣稱療效，更不應因此開罰，怒批「縣府不能這樣惡搞農民」。衛生局則回應，引述醫學資料是否違法，還需進一步請中央函釋。

衛生局長張蕊仙表示，依據《食品安全衛生管理法》第28條規定，食品業者及網路販售食品的個體戶，廣告不得誇張、易生誤解，也不得宣稱療效，違者可處4萬元以上、400萬元以下，或60萬元以上、500萬元以下罰鍰，但每個人對法律見解不同，此案依《行政程序法》規定，近期會約談當事人，讓他有陳述的機會，再作裁罰標準之認定。

(中時 )