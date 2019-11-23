投票結果。

2020大選登記結束，各區候選人已經底定，各大政黨的不分區立委名單經過各方激辯，儘管最後名單不是所有人都滿意，但終究也是塵埃落定了；而各大名單中，究竟是哪個政黨最受選民青睞呢？

對此，中時電子報發起網路投票，要徵詢網友們對這個議題的意見，本次投票共有9631人參與，其中最多人支持的是國民黨的不分區候選人，有6698票，占總投票數的69.55%；第二多的是新黨，有1434人表態支持，占總投票數的14.89%；民進黨則是獲得398票，占4.13%；柯文哲的民眾黨有361票、3.75%；宋楚瑜的親民黨獲得307票、3.19%；時代力量則是101票、1.05%。

根據網路投票結果，國民黨的不分區名單在網友心中是相對可以接受的，其次為新黨；而若此為正式投票，在去除5%以下的政黨票後，國民黨將獲得28席不分區立委；而新黨將獲得6席不分區立委的席次；而其餘政黨將因為不滿5%支持度不予計算。

(中時電子報)