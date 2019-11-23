國民黨總統參選人韓國瑜(右起)為立委參選人楊瓊瓔站台。(黃國峰攝)

國民黨總統參選人韓國瑜下午到台中市大雅區永興宮，陪同立委參選人楊瓊瓔參拜媽祖，楊瓊瓔拿出剛上架的「LINE貼圖」、當場考驗韓國瑜台灣俚語能力，兩人互動熱絡。韓國瑜表示，台灣經濟很差，許多人放無薪假，未來將與楊瓊瓔、沈智慧一起推動「保障放無薪假的勞工能有6成薪」。

「呷好逗相報」、「鴨子聽雷」、「驚某大丈夫」韓國瑜逐一念出LINE貼圖上的台灣俚語，得到100分好成績。楊瓊瓔說，去年市長選舉時，韓國瑜曾錄製「空氣要清新，支持盧秀燕」的錄音，現在口號要改成「空氣要清新，支持韓國瑜」。

韓國瑜致詞時表示，大雅區周邊有許多工廠，因經濟很不好，現在許多人放無薪假，他與楊瓊瓔、沈智慧等立委參選人決定一起推動「若公司不賺錢、放無薪假，也要保證勞工可以收入60％」，因勞工若放無薪假、沒收入，就沒辦法養家，所以一定要推動勞工無薪假也能有6成收入。

其實，韓國瑜抵達永興宮前約10分鐘，台中市長盧秀燕前腳才離開，盧秀燕表示，她今天有12場行程、韓國瑜有10場，之前就與韓國瑜協商，會先到場幫韓打頭陣、當先鋒開場。

盧秀燕說，台中有最大的火力發電廠，卻因為新北的深澳電廠、桃園觀塘電廠無法蓋，就把歪腦筋動到台中，要在台中電廠再加蓋2部機組，台中人一定不同意，大雅區現任立委卻都沒為地方發聲，也因此，大家一定要選楊瓊瓔、能為台中發言。

(中時 )