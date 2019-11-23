據澳洲媒體報導，一名在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的中國大陸特務王立強（Wang William Liqiang），日前向澳洲投誠，揭露中國大陸企圖干擾台灣2020總統大選，2018年更曾提供韓國瑜高達2000萬人民幣。韓今怒嗆若有拿中共一塊錢，將會立刻退出總統大選。反韓網友直言，韓一直有勝算的原因，就在於「越打抗性越強」，甚至抹任何色都會被他吸收。

針對此案，國民黨下午發布新聞稿表示，國民黨身為在野黨，並不具執政公權力，對於相關報導均無法查證，但呼籲執政黨儘速查明事實，讓2020大選能公平、公正、公開的舉行，勿讓任何參選人或政黨遭到不明之冤，或飽受隨時被抹紅的恐懼。

反韓網友在PTT論壇發文，崩潰稱「韓真的穩了」，寫道：「難怪，韓國瑜可以一直有勝算機會，不像2016那麼悲慘。突然發現，怎麼打韓，他還是一樣在過，越打他抗性越強，大概就是黑到你抹他什麼顏色都會被他吸收的概念。」並直言：「蔡政府越打，感覺韓會回血越快啊。」

案件一出，部分韓粉怒不可遏，痛批國家機器又動起來了；部分韓粉則不以為然，認為韓國瑜雖看似民調落後，實則極有勝選機率，否則執政當局根本不可能動用全國甚至外國勢力，無所不用其極就為對付韓一人。

(中時電子報)