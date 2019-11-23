親民黨主席宋楚瑜昨日接受媒體專訪，今日播出，當中他質疑如今陸客減少，大陸處罰到的其實是最支持兩岸和平的觀光業者。他還語出驚人的表示，民進黨恨不得大陸把台灣觀光業者丟到海裡。

宋楚瑜東森財經台「楷道論政」節目專訪時表示，這次親民黨不分區立委名單內許多是旅遊業者，旅遊業涉及民宿、禮品業、小吃、運輸、計程車等各行，他曾公開承諾會親自處理陸客問題，他會對大陸講，旅遊業都是希望兩岸和平的最重要支持者，大陸「你不是在處罰民進黨，你在處罰最支持你的人，民進黨恨不得你把這些人乾脆丟到海裡面，不是就不會投票給他們了嗎？」

宋楚瑜表示有這麼笨的大陸官員，難怪習近平如今要他們好好學習治國能力，對兩岸事情都搞不清楚誰是朋友誰是不支持兩岸溝通的人，「你去處罰對你最好的人幹甚麼？」。

而被問到是否支持將保外就醫的前總統陳水扁關回監獄時，宋楚瑜並未直接回應，而是指出馬英九當總統處理陳水扁的案子時，他跟一位與馬英九交好的法律背景國師級人物指出，全世界很少國家起訴處理前總統，美國只是啟動彈劾程序，南韓、祕魯有起訴過，我們要去了解外國的做法，南韓成立大法官團體來審判，而不是隨便抽籤找單一普通法官處理牽涉總統這種層次的人。此外陳水扁畢竟是做過總統的人，怎麼把他關在這麼小的房間還要跟其他犯人關一起？

(中時 )