大智路貫通後，讓緊鄰臺鐵台中車站及國道客運轉運站的「台中運轉中心」近一步發揮效能，調節車流、人流運輸順暢，搭配週遭的水綠景觀、文化地景，帶動經濟及觀光效益。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中舊城再生新契機！延宕12年的大智路貫通計畫，預計明年8月完工通車。台中市政府建設局表示，大智路貫通台中車站周遭，健全交通路網，帶動區域發展，市府將結合21公里綠空廊道自行車道，串聯周邊獨有藝文、歷史及觀光景點，複合式大眾運輸，再創地方榮景。

大智路貫通，讓緊鄰臺鐵台中車站及國道客運轉運站的「台中運轉中心」近一步發揮效能，完整的交通路網建置，調節車流、人流運輸更順暢，搭配週遭的水綠景觀、文化地景，帶動經濟及觀光效益，為中區、東區引入新的發展契機。

「大智路打通創造觀光紅利！」建設局長陳大田表示，台中舊車站是國定古蹟，台鐵局將原站體及第一月台、第二月台、舊台中車站後站、二十號倉庫群等，具有文化保存需求的建築物，規劃為「台中車站鐵道文化園區」。

鐵路高架化後，市府將舊鐵道空間打造長達21公里的綠空廊道，鄰近台中帝國糖廠湖濱生態區中的歷史建築「帝國製糖廠台中營業所」已經整建完畢，由經發局接手打造為「台中產業故事館」，加上台中文資園區（舊台中酒廠）、刑務所、綠川等周邊景點，形成文創觀光圈。

台中市政府建設局指出，市府持續推動完善道路建設，大智路打通後，結合鐵道、客運、公車與自行車，打造複合式大眾運輸，讓觀光帶延伸綠、柳川及台中公園，盼再創網美打卡熱潮，翻轉舊城區。

(中時 )