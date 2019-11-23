國民黨總統參選人韓國瑜說，民進黨執政無感，年金改革像大海嘯過來，很多軍公教裡完全無法接受。（黃國峰攝）

全國公教軍警消中部地區力挺韓國瑜後援會聯合大會23日在國民黨台中市黨部成立，國民黨總統參選人韓國瑜表示，全國度小月，民進黨吃香喝辣，若當選一定要把年金改革這些不合理的部分全部改正過來。

來自中部縣市的挺韓公教軍警消人員擠爆市黨部，大家高喊「韓國瑜凍蒜！」

韓國瑜表示，軍公教警消這幾年，心裡面非常非常的鬱悶，很多人投身公共部門、公務部門的服務，有一個信念為政府服務，為人民來努力打拚，老了時候，政府都會幫我們照顧了，也許我不會發大財，但是我保證可以吃不飽、餓不死，退休的時候沒有任何擔心。

他說，我們都是軍公教家庭，月初爸爸領薪水，我們是小孩子搞不清楚，為什麼媽媽下廚，把麵粉揉一團像乒乓球，吃一碗就吃飽，整個月底一直不停的吃麵搭，吃到最後實在是受不了，跟媽媽抱怨，第二天換菜，還是開始麵粉加白糖變甜的。

韓國瑜表示，退休軍公教人員年輕的時候有很多才華，有的是藝術家、有人可以當科學家，有的可以當建築師，有的是會計師，有的甚至天生是做生意的人。

「考上軍公教家裡面說，我們只要安定，好好工作」韓強調，大家認為變老的時候，政府就會照顧，我們這一輩子不見得會變很有錢，但是我們衣食無缺，很多軍公教警的就是被家庭影響，幾十年就在自己的工作崗位上，認真的打拚。

他說，民進黨執政無感，年金改革像大海嘯過來很多軍公教裡完全無法接受，因為嚴重違反信賴保護原則，政府的信用多麼重要，一旦政府失信於民，民眾不信任，第一件事情就是要建立政府的威脅。

他聽到很多退休的人告訴他，如果今天政府真的財政這麼困難，很多錢發不出去，軍公教一定有這個大愛的精神，我們願意跟政府一起咬咬咬緊牙根，結果不是，一個風力發電花費龐大，前瞻計畫真的要花到八千八百億，現在選舉總統、立委，政策買票真的要花到三千億以上。

另一個新南向政策，沒有看到結果，花到一千億以上，所以為什麼今天軍公教不服氣，民進黨禮讓我們完全無法信任。

韓表示，大家縮衣節食，全國度小月，民進黨執政一個一個個吃香喝辣。這麼多錯誤的政策，這麼浪費錢。剝削退休年金，這是什麼意思？這是什麼價值觀，這是什麼邏輯，所以大家不服氣。

他說，如果韓國瑜、黃馨慧，台中市總共八位的國民黨立法委員能夠順利當選，一定要把年金改革這些不合理的部分全部改正過來。

他若當選總統絕對不能亂投資亂花錢，蓋了一大堆閒置在那裡養蚊子，忘了養自己下一代的孩子，寧願把錢養蚊子，不拿來養孩子，「這政府是有神經病」我們當然要培養台灣下一代年輕人。

他保證對軍公教警消不公平，培養我們台灣下一代，絕對不能讓台灣的下一代發生世界忘記台灣，一定要趕快跟國際接軌。

(中時 )