據澳洲媒體報導，一名在香港、台灣、澳洲進行間諜任務的大陸特務王立強（Wang William Liqiang），日前向澳洲投誠，揭露中國大陸企圖干擾台灣2020總統大選，更指在韓國瑜去年的九合一大選中提供金援。對此，資深媒體人謝寒冰痛批美國介入大選，韓國瑜沒說錯，「老大哥」出手了！

外電報導，一位自稱是大陸共諜的陸籍男子王立強向澳洲投誠，並提供大量大陸內部情報；其中更指稱大陸在2018年提供韓國瑜高達2000萬人民幣投入選舉。韓國瑜已憤怒反擊，強調「若我有拿中共一塊錢，會立刻退出總統大選」。

對此，謝寒冰在政論節目《大政治大爆卦》怒批，都說對岸介入大選，怎不說是美國介入大選，如果對岸真的有介入大選，那怎麼會是2016年選舉，最後是民進黨的總統蔡英文大贏，而國民黨的朱立倫慘敗？且澳洲本來就想排除大陸在澳的勢力，所以現在這時刻放出陸間諜的消息，而且美國和澳洲媒體都同時報導，不就是美澳攜手合作，企圖影響台灣2020選舉！韓國瑜沒說錯，老大哥出手了！

(中時電子報)