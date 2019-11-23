大陸金牌泳將孫楊的公開聽證會上周於瑞士開庭，為他自己去年9月摔碎抽檢樣本的事件辯白。孫楊咬定IDTM(國際禁藥檢測管理公司)派來的3位測試人員未持合法授權文件，還有一人根本沒受過培訓。《新華社》報導該員已經坦承不懂藥物檢測，「我也不知我當晚的工作，只是因為同學的請求來幫忙，我是一位建築工人。」

WADA(國際反禁藥組織)要求給予孫楊2至8年的禁賽處分，這亦關乎他參加東京奧運的資格，然而仲裁庭的翻譯品質低下，使得10小時的聽證過程非常痛苦。一位律師表示他無法確定孫楊是在逃避問題還是因為翻譯太差造成的誤會，翻譯的品質爛到連法官都開口向大家致歉。

孫楊2012-18年間提供180個藥檢樣本，其中60個是由IDTM負責，這次被孫楊拒絕配合的是第60次。法官質疑孫楊這次的抽檢與之前的59次有何不同？因為他前59次都很合作。孫楊在結案陳詞時意外從旁聽席找來另一位翻譯幫忙，也令法官不悅。由於那次抽檢沒有取得樣本，情況對孫楊很不利，除非他能提出足以令人信服的拒檢理由。

近日孫楊在微博發文：「我要感謝尿檢官的誠實與勇敢！他站出來承認當晚對我進行拍照，他也承認從來沒有人教他如何進行興奮劑(禁藥)檢查，沒有受過相關訓練。在聽證會前，他對仲裁庭表達願意視頻(影片)作證，CAS(仲裁庭)卻沒有聯繫他。但是，真相永遠不會被謊言掩蓋。」孫楊在奧運游泳累積3金2銀1銅。

(中時電子報)