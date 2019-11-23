出國旅遊的機會很多，但在社群媒體上，好像更常看到女孩出國，有網友在PTT上貼文表示，相較於男生，好像更常看到女生出國旅行，到底男生未何不愛出國呢？貼文立刻引來網友大嘆可怕真相，誰敢玩啊！

昨天有網友在PTT上貼文提問，女孩努力工作後，會將這些自食其力賺來的錢，用在觀光美食等美好的事物上；反之，男生只賺錢，卻不出國，沒有拓展眼界，這樣女孩會覺得很沒面子？到底男生為何都不出國呢？

貼文一出，引來不少網友大嘆，「男生要存錢啊」、「錢都給台女出國爽了」、「賺錢不易存錢更不易，但花錢很容易，為了房子頭期只能努力工作」、「男生出國那房貸誰付」、「因為要上班啊」、「社會對男生有期待，賺錢都來不及了，還敢玩啊」。

不過也有網友認為，「男生沒有比較少出國，只是比較低調沒PO而已」、「「我身邊有超多男生每年都出國3至4次耶」、「不是一堆男球迷才剛飛去日本看球賽？」、「男性朋友每個都出國玩得跟什麼一樣好嗎」。

(中時電子報)