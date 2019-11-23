大陸鼠疫疫情引發民眾擔憂，日前就有民眾在網路上發文討論，透過淘寶購物，跳蚤是否會透過紙箱將鼠疫帶入台灣。疾管署今急澄清表示，跳蚤僅對活體感興趣，染鼠疫的跳蚤因過於飢餓，不會逗留在網購的紙箱內，且蟲卵也不會帶有鼠疫桿菌，呼籲民眾放心。

疾管署副署長羅一鈞表示，鼠蚤叮咬感染鼠疫的老鼠時，鼠疫桿菌便經由吸吮入的血液，進入蚤類的消化道。受鼠疫桿菌的凝集素影響，蚤類前胃將形成膠狀團塊，阻塞消化道，而鼠疫桿菌便在這團塊中增殖。

因消化道阻塞，感染鼠疫的跳蚤將極度飢餓，需不斷吸血、尋找活體充飢。羅一鈞表示，網購無法販售活體，因此購買的產品對跳蚤不具吸引力。跳蚤不會逗留在紙箱、網購產品上，而蟲卵也不會帶有鼠疫桿菌，民眾可安心購物。

對於網友po文討論此事，羅一鈞表示，原po先前已致電至疾管署查證，並在貼文上補充說明。疾管署認定對方沒有蓄意散播謠言的意圖，因此並不違反《傳染病防治法》。

疾管署提醒民眾，大陸鼠疫自然疫源區包括西部旱獺疫源地、西南家鼠疫源地、華北沙鼠疫源地及喜馬拉雅旱獺鼠疫疫源地，歷年雲南、貴州、廣西、西藏、青海、甘肅、內蒙古等地區均有個案發生。民眾前往這些地區，應避免接觸囓齒類動物、生食肉類或接觸動物死屍。返國入境時，如有不適症狀，應通知機場檢疫人員、儘速就醫，並告知旅遊接觸史，以利及早治療。

(中時 )