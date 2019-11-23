因應政府推動電子支付，台中市電子街23日舉辦「行動支付好『視』發生－台中電子街一元競標活動」，這回一元競標，規定要透過電子支付「街口支付」、「台灣Pay」、「Line Pay一卡通」、「Pi 拍錢包」才能買賣，等於是不用帶錢包就可競標，現場場面熱絡，多樣商品，甚至以高達8成價格拍出，也讓許多行家私下嘆氣。

當天的一元商品競標商品多達50項以上，最大獎的拍賣商品是Sony 2019的最新產品「65X8000G」65吋4K高畫質數位液晶電視，還有Mac Pro、Airpods筆電、耳機…等多項商品，民眾只要下載行動支付，就能參加一元競標活動。

首先拍賣的是價值Mac Pro、Airpods筆電，買家喊價飆到45000元，其他商品買氣也相當熱絡，台中電子街主委楊菘渾表示：商家為響應政府政策，提供多項超值電子商品，從參與者如此熱絡就可知一二。

台中市電子街商圈委員會也期望透過本次活動，打造數位商圈的新風貌，提升在地消費經濟能力，活絡電子街商圈。

(中時 )