電子煙日漸成為國際間年輕族群的新玩物，特殊的設計，同時結合多種風味，特別吸引學生族群的喜愛。但是近日越來越多則新聞及研究發現，電子煙由於內含成分不透明，恐造成身體健康問題產生。近日又有新研究發現，電子煙不僅會傷害呼吸系統，更對視力造成損害。

董氏基金會表示，依最新通報資料，美國電子煙肺傷害（EVALI）確診病例已達2172人、其中42人死亡。不止美國自8月起傳出疫情，國際間都相繼傳出電子煙危害案例。而美國研究發現，電子煙不僅對肺部造成危害，同時也傷及視力，吸食電子菸族群罹患乾眼症機率將是一般人的4倍。董氏基金會特別呼籲，2020年各政黨候選人應允諾修法禁止新興菸品。

美國電子煙肺傷害（EVALI）確診病例已達2172人、其中42人死亡。不止美國自8月起傳出疫情，國際間都相繼傳出電子煙危害案例。（圖為美國電子煙大廠JUUL／shutterstock）

電子煙如何危害視力健康？台北榮總家醫部醫師賴志冠表示，透過美國研究顯示，電子煙內的化學成分其實和傳統紙菸一樣，都會刺激眼球。其中尼古丁成分會導致人體血壓升高、心跳加快，甚至出現胰島素阻抗，恐增加青光眼、視網膜病變風險。

賴志冠補充，美國眼科醫學會（AAO）研究發現，電子煙族群罹患乾眼症的機率是一般人的4倍以上，且因乾眼症是各類眼部發生病變的前兆，持續吸食恐加劇症狀惡化。

賴志冠指出，就連傳統紙菸剛問世時，各界當初也不了解其健康危害，直到盛行百年後才發現嚴重影響健康，但為時已晚。董事基金會執行長姚思遠表示，眼看各國日趨重視電子煙危害，紛紛研議禁止新興菸品的政策，我國政府卻忙於選舉。呼籲各政黨在拚選舉時也應允諾修法禁止新興菸品，守護國民健康。

(中時電子報)