嘉義市議員張秀華等人陪孩子一起提上祈願卡。（呂妍庭攝）

嘉義市長黃敏惠、嘉義市議員張秀華等人一起聆聽孩子的願望。。（呂妍庭攝）

「我買不起蛋糕，希望有人能送我一個蛋糕，讓媽媽驚喜一下」，嘉義市耐斯王子大飯店聖誕心願卡認領活動邁入第13年，今年幫助的弱勢孩童從以往300人增加到500人，500張祈願卡，代表500個心願，多數孩子們的心願不大，卻令人感動又疼惜，有人因家裡失火，只要想一床暖暖的冬被，還有人想要炒菜鍋，讓媽輕鬆做菜，有人只想要4色原子筆或是筆記本，還有弟弟替念資訊科的哥哥祈願能得到一台2手電腦，耐斯王子大飯店總經理曾慶欑說活動即日起跑，希望12月21日前能募集到500分禮物，讓孩子開心過聖誕節。

耐斯王子大飯店第13屆聖誕心願卡認領活動於23日溫馨啟動，今年受扶助的單位計有嘉義市社會福利服務中心、嘉義家扶中心及台灣世界展望會彰雲嘉辦事處3單位，曾慶欑說，今年名額更多、相對責任更重，尤其500張心願卡代表著500個孩童的心願，其中有孩子因家中遭逢祝融，大部分的日用品都已燒毀，因此希望能有一條厚棉被，可以度過即將來臨的冬天。也有孩子希望能有台熱水器，才不用每天洗澡都必須用卡式爐燒熱水，處境實在讓人看了很心疼。

23日的聖誕心願卡啟動儀式邀請嘉義市長黃敏惠、市議員張秀華、傅大偉、陳家平、市府社會處長林家緯，以及嘉義家扶中心主委黃國芳、黃碧玉督導、台灣世界展望會彰雲嘉辦事處主任王昶評、嘉義文化創意產業園區孫育晴執行長等人陪孩子掛上心願卡，宣告認領儀式啟動。

黃敏惠說，嘉義市是很有愛的地方，過去已有4000多位孩子的心願因大家的愛實現，相信每一個人都可以變成別人的聖誕老公公，歡迎大家一起來認領，把愛傳出去。

嘉義市長黃敏惠與孩子熱情互動。（呂妍庭攝）

曾慶欑說，包括第一生化科技公司也第8年贈送嘉紛娜飲品，耐斯集團也持續贈送洗髮精等生活用品，愛之味股分有限公司、嘉大昆蟲館、嘉義文化創意產業園區也拋磚引玉，分別贊助椰香八寶粥、昆蟲館門票及泡泡展門票等，期待有更多企業能在寒冬中送暖，募集更多愛心。

心願卡認領活動將至12月20日截止，飯店將於12月21日舉辦盛大的贈禮儀式，將募集而來的禮物於聖誕節前一一送到弱勢孩童手上，歡迎善心人士響應，詳細心願卡內容，可上耐斯王子大飯店官網查詢。

(中時 )