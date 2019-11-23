林志玲婚禮效益驚人！周邊飯店住宿率開紅盤。(中天新聞提供)

林志玲不愧台灣第一名模，上周結婚儀式讓台南沾光，帶動驚人觀光效益！她與AKIRA在台南舉行世紀婚禮，當天親友團下榻的晶英酒店全部滿房，周遭飯店也大大提升住宿率，台南花園夜市竟也開出紅盤，當天消費券狂收2萬多張，消費金額破百萬，志玲姐姐影響力果然不同凡響。

林志玲11月17日在台南舉行大婚，台南觀光業可能是最大受益者。她先在吳氏大宗祠舉行古禮，晚間選在台南美術館辦婚宴，由台南晶英酒店負責當天婚宴菜色。台南市長黃偉哲更趁台南女兒林志玲出嫁，送出嫁妝一牛車，抓緊機會介紹台南傳統糕餅，做足觀光宣傳。

中天新聞報導，林志玲與AKIRA台日聯婚，除了親友團下榻的晶英酒店全部滿房之外，周遭飯店也大大提升住宿率，包括煙波台南館住宿滿九成、台南大億麗緻11月15日住房率更是百分之百，周末則是全滿狀態。飯店業者坦言，住宿率增加多少跟林志玲結婚有關係。

除了飯店業受惠，台南市美術館、花園夜市也賺到林志玲婚禮這波觀光財。《聯合報》報導，台南市美術館周末兩天參觀人次就破萬，比一般周末成長達77%。另外，中西區鄰近的孔廟、赤崁樓、台灣文學館等觀光景點，甚至連安平區觀光客也明顯增加。

花園夜市指出，17日晚上人潮爆滿，攤商共收到2萬多張消費券，若再加上現金、行動支付，當晚就有數百萬元進帳。

(中時電子報)