林志玲不愧台灣第一名模，上周結婚儀式讓台南沾光，帶動驚人觀光效益！她與AKIRA在台南舉行世紀婚禮，當天親友團下榻的晶英酒店全部滿房，周遭飯店也大大提升住宿率，台南花園夜市竟也開出紅盤，當天消費券狂收2萬多張，消費金額破百萬，志玲姐姐影響力果然不同凡響。
林志玲11月17日在台南舉行大婚，台南觀光業可能是最大受益者。她先在吳氏大宗祠舉行古禮，晚間選在台南美術館辦婚宴，由台南晶英酒店負責當天婚宴菜色。台南市長黃偉哲更趁台南女兒林志玲出嫁，送出嫁妝一牛車，抓緊機會介紹台南傳統糕餅，做足觀光宣傳。
中天新聞報導，林志玲與AKIRA台日聯婚，除了親友團下榻的晶英酒店全部滿房之外，周遭飯店也大大提升住宿率，包括煙波台南館住宿滿九成、台南大億麗緻11月15日住房率更是百分之百，周末則是全滿狀態。飯店業者坦言，住宿率增加多少跟林志玲結婚有關係。
除了飯店業受惠，台南市美術館、花園夜市也賺到林志玲婚禮這波觀光財。《聯合報》報導，台南市美術館周末兩天參觀人次就破萬，比一般周末成長達77%。另外，中西區鄰近的孔廟、赤崁樓、台灣文學館等觀光景點，甚至連安平區觀光客也明顯增加。
花園夜市指出，17日晚上人潮爆滿，攤商共收到2萬多張消費券，若再加上現金、行動支付，當晚就有數百萬元進帳。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。