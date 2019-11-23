現行附防偽標籤之專用垃圾袋。（圖／北市環保局 提供）

台北市環保局今（23）宣布自明年（2020）3月1日起，將停用北市於民國89年製「未黏貼防偽標籤」專用垃圾袋，持有舊型袋的民眾可向環保局申請更換，或撥打臺北市民當家熱線1999由環保局到府換袋，未來民眾若繼續使用舊型袋，依廢棄物清理法規定，將可開罰1200元至6000元罰鍰。

環保局表示，台北市於89年7月1日實施垃圾費隨袋徵收，政策推動初期，專用垃圾袋袋身為未黏貼防偽標籤之平口式專用垃圾袋，後為加強防偽辨識，於90年起製作之專用垃圾袋均貼有防偽標籤，現為方便清潔隊員收運時辨識，明年3月1日起將全面禁用舊型袋，持有舊型袋的民眾，建議民眾在明年2月29日前持舊型袋向環保局更換對應容量且貼有防偽標籤的現行專用垃圾袋。環保局指出，統計至11月22日止，有5位民眾完成換袋服務，更換各式舊型袋共1,695個。

環保局資管科長林鈺惠說，環保局已在本月11月11日發出公告，也已送至各里辦公處向民眾宣導，她提醒，民眾在停用期限前儘快更換家中舊型袋，明年3月1日起若民眾仍使用舊型垃圾袋，初期以勸導為主，若情況改善不佳，環保局將依廢棄物清理法開罰1200元至6000元罰鍰。

(中時 )