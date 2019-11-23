蔡英文總統22日拋出「0到6歲，國家跟你一起養」育兒政見，苗栗縣長徐耀昌表態「樂觀其成」，但他也希望中央其餘社福政策，包含兒童營養午餐、生育津貼等，在政府財源允許之下，應一視同仁，才是真正照顧全民的全民總統。

蔡英文力拚連任，為讓年輕人敢生能養，再推新的育兒政見，她預計未來4年之內，將育兒津貼由每月2500元加倍成5000元，補助年齡也從0到4歲，擴大為0到6歲，與對手韓國瑜先前提的「0到6歲國家幫忙養」托育政策，較勁意味濃厚。

徐耀昌針對綠營新推育兒政見，他表示，國家政策推行要先視其財源，然後普及到每個地方，獨厚直轄市，讓省政府所轄的縣市政府好像變次等公民，「這樣不好」。

他提到包含兒童營養午餐、非營利幼兒園、嬰兒收托，甚至生育補助、結婚津貼等，在政府財源允許之下，應要一視同仁，尤其以現今中央的財政收支畫分法，在資源分配上有非常嚴重的落差，直轄市與縣市政府是天壤之別，希望下屆總統能讓各地百姓擁有同等的待遇。

(中時 )