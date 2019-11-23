台中市長盧秀燕23日下午到大雅區永興宮為立委參選人楊瓊瓔站台，看到現場支持群眾手搖國旗，她痛批蔡英文總統連國旗都不敢拿，根本就不認同自己的國家，呼籲蔡英文能跟著民眾一起搖國旗。此外，盧秀燕也批現任立委洪慈庸拋棄時代力量，是無情無義、不忠。

盧秀燕指出，蔡英文從擔任陸委會主委、行政院副院長到中華民國總統，大家都沒看過她拿國旗，這位總統領中華民國薪水、住官邸、搭乘總統座車，卻至今不敢舉中華民國國旗，若國家最高領導人不愛自己國家、不認同、忠誠於國家，又如何會忠誠於人民？！

盧秀燕呼籲在場群眾高舉國旗、大力搖國旗，她說，大家一起搖國旗給蔡英文看，希望總統也能跟著搖國旗，且不要只是搖一天，能真正忠誠於國家。

話鋒一轉，盧秀燕接著抨擊洪慈庸，她說，洪慈庸原本加入時代力量，她的黨把她扶持上去，但現在黨沒錢、沒勢了，她轉頭就走，是無情無義、不忠。呼籲大家支持始終如一的楊瓊瓔、始終如一的韓國瑜，才會忠誠國家、忠誠於人民。

(中時 )