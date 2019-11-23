冬天的棒球盛事亞洲冬季棒球聯盟23日兩地開打，斗六球場由重磅回歸的味全龍對決韓職聯隊，此為味全龍的首場正式比賽，派出第二指名的19歲投手徐若熙擔綱先發，味全龍一開局便陷入落後，3度追平後，9局下半第四棒黃柏豪敲出再見安打，以5比4逆轉奪勝。

味全龍隊首場正式比賽，這別具意義的一戰由備受期待的新龍將徐若熙掛帥先發，他一開始就送給韓職聯隊第一棒三振，不過接著對手靠連續安打攻下首分。龍隊下半局開始反攻，擔任先發第三棒的川崎宗則首打席敲安，並在觀眾的歡呼聲下退場，由吳睿勝接替代跑，此局龍隊將比分追平成1比1。

3局兩隊各攻下1分，4局上半徐若熙連挨2支安打失分後，緊急更換投手陳良志，不過仍止不住韓職攻勢，李在栗敲出本戰第2支安打，助韓職攻下第4分。雖然陳良志送出保送，一度形成1人出局、滿壘的危機，不過他讓對手擊出雙殺打，及時凍結攻勢。徐若熙先發3局被敲7支安打、失4分，送出2次三振。

味全龍隊今年選秀第二指名徐若熙擔任先發，3局被敲7支安打、失4分。（中職提供／鄧心瑜傳真）

雖然韓職隊在前4局攻下4分，不過5局開始龍隊後援投手劉宇鈞、威爾森、呂偉晟聯手封鎖對手，後5局都沒有被敲出任何安打，龍隊也趁機展開反攻。雖然錯失6局滿壘機會沒得分，不過7局下半由洪瑋漢、吳睿勝連續安打攻下第3分；8局下半張政禹敲安後，在對手連續暴投下站上三壘，並靠隊友張祐銘的關鍵安打跑回追平分。

9局下半韓職派出最受矚目的側投沈昌珉關門，他曾是2015年12強冠軍隊一員，也曾在2017年經典賽登板，入伍加入尚武後在二軍拿下救援王。龍隊第四棒黃柏豪對沈昌珉敲出再見安打，最後半局逆轉奪勝，以5比4擊敗韓職聯隊，味全龍在第一場冬盟便旗開得勝。

(中時電子報)