總統參選人、親民黨主席宋楚瑜23日南下高雄為黨籍立委參選人秦詩雁助選，聯訪時被問及對兩岸的看法、是否贊成一國兩制時，宋表示，兩岸要和平，要溝通，要有建設性的對話，要坐下來好好談，他強調，台灣的命運靠自己，美國不會為台灣犧牲掉美國的利益。

宋楚瑜今為親民黨鳳山區立委參選人秦詩雁競選總部成立站台，也以母雞帶小雞之姿拉抬親民黨票源；宋指出，這次選舉充分展現出台灣人民用自由民主的方式對未來生活的堅持，如果剛成立的政黨堅持民主的方式，而不是情緒綁架的方式，大家共同來努力。

宋也對大陸喊話，如果不喜歡民進黨的執政，台灣有多少旅遊、民宿、計程車、遊覽車、小吃店等業者，都是期望兩岸和平，如果不喜歡民進黨的政策，也不要讓支持兩岸和平的業者受到傷害，要對他們公平；宋大聲疾呼，他深知討生活的人辛苦，他若當選一定為大家好好服務。

宋楚瑜表示，兩岸問題應坐下好好談，美國都說兩岸應該要有建設性的對話，他稱自己見過數名美國總統，他問還有其他總統參選人有見過嗎？他提到最近訪大陸的美國前國務卿季辛吉，他以前與季辛吉見過面，問季辛吉如果兩岸發生戰爭，美國會不會出兵？季辛吉回答會，但隨後補一句，不知道會持續多久。宋說，因此台灣的命運要靠台灣人，美國不會為台灣犧牲美國的利益。

(中時 )