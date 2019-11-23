「星光幫」成員許仁杰今和老婆賴心瑀（亞希）在台北京華城舉辦婚宴、完成終身大事，席開32桌，婚禮花費約百萬；兩位新人聊起對方，許仁杰甜蜜誇老婆是上天賜給自己的禮物：「感覺她是天上掉下來的禮物，老天爺派她來照顧我、啟發我，讓我有更強的肩膀扛起日後的一切。」個性大剌剌的心瑀幽默說：「簡單來講，我是老天爺給他的禮物、而他是老天爺給我的磨鍊、覺悟。讓我變得更有耐性，要更注重細節。」

許仁杰今年8月向交往1年半的賴心瑀求婚成功，23日喜宴選定好友周定緯、張書偉擔任伴郎，老戰友潘裕文、學妹林雨宣等人現身祝賀，林宥嘉則因工作無法到場，透過公司同事代為送禮。34歲許仁杰是家中獨子，杰媽今天看到兒子有一種突然「長大」的感覺，「很開心仁杰找到人生的另一伴，祝福他們長長久久」，杰媽不忘祝兩位新人早生貴子，想當阿媽意味濃厚；兩位新人女大男小相差三歲，打算婚後生二個，至於催生進度？老婆大方表示「一直都在努力」，最近如火如荼趕戲中的許仁杰則爆料自己最近回到家，老婆總呈現同一個狀態：「我下戲都很晚了，回到家她已經睡了，一大早出門她還在睡，最近看到老婆，她都是呈現睡死狀態。」根本沒時間好好「做人」。

許仁杰和老婆有共同興趣及話題，喜歡旅遊、打電動，認識半年左右進一步交往，婚前交往一年半，小倆口默契佳、個性互補；老婆甜說：「仁杰的優點就是很細心，我屬於急性子、粗心大意，例如感覺外面溼度好像快要下雨，他就會交待我要帶傘，但我就會覺得不想拿支傘、有東西遮著很麻煩。」感覺兩人好像性別互換，他細心、她大剌剌。

許仁杰最近忙著拍攝民視八點檔《多情城市》，為了結婚特別請了4天假，婚禮大小事幾乎都由老婆一手處理，相當辛苦，女方爸媽沒責怪女婿，更誇許仁杰：「很乖、很勤勞，善良又體貼，是可以放心託付的好男人。」賴爸非常放心把女兒交付給許仁杰，笑說：「我可以退休了。」許仁杰婚後成為一家之主，但仍聽老婆的話？他笑回：「聽老婆的...這件事我一直都不是婚後才做。」心瑀也說：「他真的滿有責任心，是居家好男人，他覺得老婆說什麼都對，他都覺得我說的很有道理，就照著去做。」小兩口打算明年到杜拜蜜月，婚後先在新北市租屋，再拚幾年事業，存夠錢後再置產。

許仁杰（右）今和老婆舉辦婚宴完成終身大事。（傳軒媒體提供）

許仁杰今和老婆舉辦婚宴完成終身大事。（傳軒媒體提供）

許仁杰（右）挽著媽媽進場。（傳軒媒體提供）

亞希（中）牽著爸媽一同進場。（傳軒媒體提供）

(中時 )