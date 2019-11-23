蟒蛇外表冰冷、猶如皮沙發的特殊觸感，更讓女學生尖叫害怕之餘，還是硬著頭皮直呼好玩。（高市少年警察隊提供／袁庭堯高雄傳真）

蟒蛇外表冰冷、猶如皮沙發的特殊觸感，更讓女學生尖叫害怕之餘，還是硬著頭皮直呼好玩。（高市少年警察隊提供／袁庭堯高雄傳真）

沈溺3C產品、缺乏人際互動，導致青少年之間屢屢發生霸凌、濫用藥物事件。高雄市政府警察局少年警察隊23日舉辦珍奇寵物見面會，蟒蛇纏手、狐狸依偎在腳邊，讓青少年直呼「太酷了！」。高市警局長李永癸也大膽挑戰馴鷹，一次就「上手」成功。

少年警察隊與教育局、少年輔導委員會、中華民國馴鷹協會、移動教室Teach4Ever及歐麥尬寵物館等單位合作，帶來四十餘隻象龜、蜥蜴、紅尾蚺、狐狸、狐獴、大嘴鳥等珍奇動物，在市警局內與學生近距離互動。

國內知名女馴鷹師李婉菁帶來兇猛的老鷹，台上分享馴鷹心路歷程，同時結合生態及法治教育宣導。透過精確的指令，猛鷹也能精準的從訓練人員手上起飛、停留在局長李永癸的手上。李婉菁表示，希望孩子藉由與動物之間互動去開拓不一樣的視野。

高雄市政府警察局少年警察隊23日舉辦珍奇寵物見面會，成功吸引青少年的目光。（高市少年警察隊提供／袁庭堯高雄傳真）

在各協會寵物專家及老師的介紹下，學生把握機會觸碰各種珍惜異獸，通心粉鼠在手中鑽來鑽去、大嘴鳥呆萌歪頭聽人說話的可愛模樣，而蟒蛇外表冰冷、猶如皮沙發的特殊觸感，更讓女學生尖叫害怕之餘，還是硬著頭皮直呼好玩。

少年隊表示，青少年的生理、認知、人格面臨快速學習及發展，常常因為課業與其他各種壓力，導致情緒失控因而出現暴力、霸凌甚至自戕、濫用藥物等行為。透過與動物之間相處，能感受溫暖與愛，進而學會付出同理心，有助於人際關係互動，建立自信、正確法律概念，並控制自己情緒。

(中時 )