▲春天觀光休閒農場舉行動土儀式，現場佳賓雲集，場面熱鬧。（楊樹煌攝）

▲春天觀光休閒農場動土儀式，由董事長洪國華、埔里鎮長廖志城及與會貴賓共同進行動土儀式。（楊樹煌攝）

儘管此時正是觀光休閒產業的寒冬時節，但台中市春天觀光休閒集團看好南投埔里的觀光發展潛力，毅然斥資4億餘元，在埔里鎮投資歐風格調，結合住宿與露營園區的春天觀光休閒農場，23日舉行動土典禮，現場佳賓雲集，場面熱鬧。

選擇此時進行觀光休閒產業投資建設，讓不少業界都感驚訝，但春天觀光休閒農場董事長洪國華、蔡麗容伉儷很有信心的表示，南投縣近年來不斷的創造觀光新亮點，如清境高空步道，為原鄉的觀光帶來超高經濟效益及不可限量整體發展。

▲春天觀光休閒農場現成的自然景觀園區。（楊樹煌攝）

尤其現在的埔里鎮，埔里福興溫泉區開發案開發率已逾6成，埔里微型產業園區已正式開幕、麗寶國際集團籌建中的埔里赤崁頂遊樂園，正次第展開等建中、此外埔里鎮郊還有國際級寺廟景觀中台禪寺及花卉物流中心，全都具有絕佳的人潮與錢潮吸引力。

今下午舉行動土典禮的春天觀光休閒農場，位於國道六號埔里終點端的右側，佔地約近4千坪，動土儀式由春天觀光休閒集團董事長洪國華主持、埔里鎮長廖志城、台中市警局前主祕蔡水勝、台中烏日分局長張則誠、埔里分局長方秋梅、台中市議員吳瓊華、南投縣議員黃世芳、葉仁創、台中商旅董事長洪國清、台中商銀埔里分行協理黃信雄等都應邀到場觀禮，場面熱鬧。

▲春天觀光休閒農場董事長洪國華、蔡麗容伉儷（右2．3）在動土儀式後逐一與貴賓們合影留念。（楊樹煌攝

春天觀光休閒農場董事長洪國華透露，該農場預計投入4億餘元資金進行開發，初期規劃與建歐風飯店住宿區24間房，讓房客有夠大且舒適的休閒空間，每個房間設計有泡澡空間，面向遠方山景，讓旅客可邊泡澡邊遠視遠方寧靜幽美的山景，徹底的將心靈放空。

再則是同樂帳篷住宿區，將飯店房間與露營區連結，讓前來露營的客人，攜帶最少的行李即可入住，享受露營的樂趣與魅力，因營帳與桌椅，早由農場搭好，並準備好烤爐甚至烤肉食材，讓旅客可把時間跟焦點專注在與家人與親朋的情感交流上。

▲初步規劃結合住宿與露營園區的春天觀光休閒農場。（楊樹煌攝）

此外，觀光休閒農場內也有親子遊戲區，包含水池、沙池、溜滑梯，並提供座位區供父母親們能坐在旁邊輕鬆的顧小孩。經濟作物區則有咖啡樹以及櫻花、桂花、五葉松可賞；健康餐飲區提供遊客餐飲之便；最特別的是露營區內每個帳篷都有衛浴設備，讓注重衛生的遊客們，不必擔心衛浴使用的衛生問題。全部工程預計在明年年底前可完工並開放遊客使用。

(中時 )