韓侯朱12月新北大合體 侯友宜證實 16:422019/11/23 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新北市長侯友宜。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國民黨總統參選人韓國瑜預計12月初再次造訪新北，與12席立委參選人聯合造勢，市黨部擬邀集新北市長侯友宜、前市長朱立倫同框造勢，三大母雞一起拉抬新北立委選情，對此侯友宜今受訪時證實，目前確實有這樣的規畫，但到底能不能配合，還要詳細規畫，目前仍以市政行程為優先考量。 (中時 ) #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 #侯友宜 也許您會感興趣 推薦閱讀 英德配今登記 蔡英文：總統府已有良心 會再做四年 16:532019/11/19 政治 國民黨至少還有一群烏鴉 04:102019/11/20 時論廣場 民進黨赴中選會登記不分區立委 羅文嘉宣布范雲加入民進黨 19:522019/11/20 政治 綠營：韓國瑜不是賣菜郎是好野郎 11:082019/11/21 政治 大政治大爆卦-無色覺醒》大安房產李佩芬所有! DPP昧著良心拿烏龍爆料狂黑？ 14:132019/11/21 政治 命理師看不下去了！「2大殺招」助韓國瑜逆轉勝 00:032019/11/22 娛樂 韓國瑜亟待跨越的3大坎 04:092019/11/22 論壇廣場 張亞中：國民黨的「重新啟動」已刻不容緩 17:052019/11/22 政治 難怪隨扈會哭！陳揮文揭韓國瑜私下真實一面 00:202019/11/23 娛樂 韓國瑜嗆民進黨鎖國 民進黨反嗆 13:082019/11/23 政治 政治熱門新聞 驚！館長直播 網批這立委講話廢如「災難現場」 - 政治 共諜案空前危機？1450崩潰：韓真的穩了！ - 政治 蔡台東造勢俯拍圖曝光 網驚：不是民調50趴？ - 政治 韓粉注意！準備超級造勢 庶民爆料：將是三重的10倍大！ - 政治 沒有韓的台中庶民列車空拍影片曝光 太嚇人了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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