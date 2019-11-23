國民黨總統參選人韓國瑜預計12月初再次造訪新北，與12席立委參選人聯合造勢，市黨部擬邀集新北市長侯友宜、前市長朱立倫同框造勢，三大母雞一起拉抬新北立委選情，對此侯友宜今受訪時證實，目前確實有這樣的規畫，但到底能不能配合，還要詳細規畫，目前仍以市政行程為優先考量。

(中時 )