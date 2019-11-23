臺灣婦女菁英聯盟會為慶祝創會25週年，11月20日舉辦「婦菁行動畫布展演」文創餐會。

臺灣婦女菁英聯盟會為慶祝創會25週年，11月20日百名婦菁姊妹、友人們齊聚一堂， 舉辦「婦菁行動畫布展演」文創餐會，由黃喜惠理事長親臨主持，有大提琴演奏、演唱百老匯及迪士尼歌曲、國劇、老歌歡唱、帶動唱，加上東方美女味「優雅、嬌美」行動畫布展演創意走秀，不一樣慶祝25週年，會後大夥合照留念，為當日畫上圓滿溫馨句點。

中華民國婦女菁英聯盟(後更名臺灣婦女菁英聯盟會)在兩岸情勢波濤洶湧中，具有使命感的成立，距今已25年，期望以女性柔性影響力，有助緩和當年兩岸劍拔弩張氣氛，期許以關心與愛在兩岸之間，架起「愛的長橋」，注入溫馨暖流，為後代子孫建構一個充滿愛、和諧、和平的大環境！

東方美女味「優雅、嬌美」行動畫布展演創意走秀。

東方美女味「優雅、嬌美」行動畫布展演創意走秀。

東方美女味「優雅、嬌美」行動畫布展演創意走秀。

中華民國婦女菁英聯盟於1995廠成立，隔年即組織「海峽兩岸第1屆婦女友好訪問團」，由理事長黃喜惠率一行34人，以「和平播種、愛的傳承、美的交流」為主題，於1996年赴大陸北京交流，與大陸全國婦女聯合會舉辦一場硏討會，與全國台灣同胞聯誼會舉辦一場座談會，並在歡迎晚宴中，由兩岸女性畫家以「心手相連-共繪友好，畫佳情」為題，寫下歷史紀錄，開啓兩岸女性的首次交流。

1997年8月29日，大陸全國婦女聯合會副主席兼書記處書記趙地率全國十大女傑代表及部份台籍女性(包括林義夫夫人陳雲英)，組織「海峽兩岸第1屆全國婦聯友好訪問團」，一行25人應婦菁聯盟之邀，來台作破冰之旅，這是兩岸第1個且層級最高大陸婦女來台交流團體，婦菁聯盟特在臺北舉辦「跨世紀兩岸婦女菁英硏討會」、在臺中舉辦「打造彩色人生-兩岸婦女生涯規劃座談會」、在高雄舉辦「太太、媽媽、董事長-兩岸婦女家庭事業新角色座談會」等；在在顯示，兩岸女性在知性交流中交換經驗、激發創意、聯絡情感，開啓兩岸女性妳來我往的友好交流！

臺灣婦女菁英聯盟會為慶祝創會25週年合照留念。

黃喜惠理事長與來賓合影。

臺灣婦女菁英聯盟會與上海台聯會創辦「舞動青春.唱響未來-滬台中學生才藝交流」活動，至今舉辦14屆；與北京市婦女聯合會創辦「京台科技論壇-女性論壇」，至今進入第8屆，都是永續具生命力的兩岸交流活動，造福兩岸學生與婦女。

據了解，婦菁聯盟不僅關心兩岸，亦關懷弱勢族群，曾舉辦「為原住民孩童上網圓夢」活動，由承趙淑德考試委員促成，緣起考試院許水德院長鼎助惠賜考試院所淘汰，但尚可上網勘用電腦，並籌募義賣款項購買新電腦各數十部，分送臺東縣布農族文教基金會、蘭嶼的蘭恩文教基金會，兩個較有理念且運作精良團體，以教育培植原住民及偏鄕孩童，未來的職場技能及國際視野，而婦菁的這項活動，比IBM送電腦至偏鄕，早了5、6年。

黃喜惠理事長指出，婦菁聯盟一向以前瞻理念，和姊妹們共同推動創新創意項目，為慶祝本會成立25週年，所舉辦「婦菁行動畫布展演」，就是一項新穎、有趣、創意活動，藝術品不應只掛在牆上，而是可融入生活，穿在身上，隨著人的移動，讓藝術品可以擴大展現空間。

黃喜惠理事長指出，特別的是，李瑞媚老師在李冠毅老師設計的服裝，手繪藝術花卉，穿在婦菁姊妹身上，隨著高閑至老師彈唱《雪落下的聲音》，每人手持各形花卉紙扇半遮面，緩步出場，令在場好友無不嚬息靜觀，個個仿若花仙子下凡，一舉一動、一顰一笑，均散發光芒，散發具東方美女味「優雅、嬌美」，卻又顯得雍容華貴；令人無法相信，她們排練不到3個小時，堪稱天才模特兒！

現場百餘人齊聚邊田庄餐廳，婦菁姊妹都是主人，黃喜惠理事長特別邀請同事、老鄉、友團理事長、婦菁顧問代表等前來同樂，開場楊薇老師大提琴演奏、中場美聲主廚邊中健演唱百老匯及迪士尼歌曲、朱幼華老師身穿自繪彩衣唱起國劇《西施》、高閑至與李瑞媚2位老師亦帶來老歌歡唱、蕭麗珠院長則以一首《熱情的沙漠》帶動唱，將現場氣氛炒熱high到最高點，當《朋友我永遠祝福你》感性的歌聲響起，在場朋友自動手拉手環繞現場，一圈圈隨音樂走動，一遍遍似乎要將祝誠摯送達，欲罷不能。

黃喜惠理事長也特別感謝母校國立臺北大學校友總會謝士滄總會長、救國團總團部蔡中偉主任秘書、前臺北市臺南市同鄉會潘昭材理事長、中華知識經濟協會楊少明理事長、電視王超融媒體股份有限公司林木城創辦人等5人鼓勵和祝福！

婦菁詹雅竹副總會長指出，本次歡慶25週年餐會，由秘書長林絹鈴提出，自10月29日開始報名，原定3桌，6小時滿額，後因加入行動畫布展演活動，開放報名至百人，而籌備工作，從11月18日晚開始，僅2天時間，有如此高超效率，乃如常務理事陳雅怜所言，成功絕非偶然，是婦菁累積25年能量所爆發出來成果，難怪臺灣婦女菁英聯盟能屢創奇蹟！

婦菁表示，本次活動有來自澎湖、臺南、高雄、嘉義、南投、新竹、桃園、新北、臺北、基隆等10個縣市姊妹、好友們趕來歡聚，特別的是，婦菁4位經驗豐富主持人詹雅竹、邱菊秋、林絹鈴、蕭麗珠，更展現專業主持功力，讓繁複節目能有序順利進行，還有婦菁顧問葉春瑃雯致送每位參加來賓「蘋果幹細胞睫毛膏」當伴手禮，黃喜惠理事長亦一一致謝，完成一場創意、溫馨又有紀念意義25週年慶祝活動。

(中時電子報)