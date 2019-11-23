在香港區議會選舉前夕，香港保安局局長李家超在接受大陸央視專訪時直指，香港最緊迫的任務是「止暴制亂」及恢復社會秩序，又稱，除警方執法和社會譴責暴力外，認為法院盡快有一些指導性、權威性的判決，並形容「很關鍵」。

香港區議會選舉將於24日舉行，李家超提及兩個方向，分別是「嚴正執法」及「社會共識」，指出至今已拘捕超過4,000人，「有些時候有些行為，真的是危害人身安全，可以涉及意圖謀殺的一些行為，是非常嚴重的」。李家超認為，除警方執法和社會譴責暴力外，「法院盡快有一些指導性、權威性的一些判決，讓社會、老百姓、群眾明白什麼是對，什麼是不容許的，這些很關鍵」。

李家超表示，整個特區政府全力投入去確保我們區議員選舉會安全、公平、公正地舉辦，「當然警方是最前線，我知道他們已經有不同的部署，包括針對投票站的安保工作，每一個投票站都有警方的人員把守」。

李家超指出，「第二個就是在周邊的環境，要讓老百姓安心去投票，所以他們有一些高姿態的巡邏，針對高風險的地方，當然這方面更會加強，而且警方會有一些快速應變隊伍，如果有什麼情報或者聽到有什麼風吹草動的事情，已經啟動這個快速應變部隊去立即處理」。

(工商 )