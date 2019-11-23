澳洲媒體與《紐約時報》23日披露，一名聲稱理想幻滅的中共間諜王立強（Wang Liqiang，音譯），已向澳洲當局和盤托出中共情報單位直接干擾香港、台灣政壇的細節。不過《紐時》也表示，王立強的證詞部分細節仍存疑，但難以獨立查證；不過一些西方外交官對其所指控認為至少一部份可信，會嚴肅看待王所聲稱的相關內容。

一名聲稱理想幻滅的中共間諜王立強，已向澳洲當局和盤托出中共情報單位直接干擾香港、台灣政壇的細節。

《紐約時報》報導，這名向澳洲投誠的共諜透露干擾港台的手段，手段包括買下媒體頭版、滲透大學校園、匯集捐款給屬意的候選人、設立數千個社群媒體帳號攻擊台灣執政黨等。王因見到中共在各地扼殺民主與人權，表示「不想看到台灣變成第二個香港。我也不想成為將本為民主與自由的地方顛覆為專制的共犯」，決定向澳政府投誠。

報導指出，儘管有些細節看似是王立強自己的推論，且難以證實，但據知情人士透露，目前一些西方外交官相信，王立強所言至少有一部分可信，西方外交官也嚴肅看待王所聲稱的相關內容。（截圖自紐約時報）

報導指出，儘管有些細節看似是王立強自己的推論，且難以證實，但據知情人士透露，目前一些西方外交官相信，王立強所言至少有一部分可信，西方外交官也嚴肅看待王所聲稱的相關內容。紐時認為，一旦證實王立強所言不虛，這將是到目前為止對北京操弄港台政治與輿論最為詳細的公開資料之一。

王立強聲稱，他所屬的情報組織在去年九合一選舉曾向現在國民黨總統候選人韓國瑜捐贈280萬美元（人民幣約2000萬元，約新台幣8690萬元）。他也指出，他們在台的情報作為包括創設20多個媒體與網路公司發動「針對性攻擊」，並已花了約2億美元投資台灣的電視台。不過王立強未解釋如何投入這麼龐大的資金而不被發現或引起注意。

對於王立強的制控，紐時報導也指出韓國瑜的顧問趙建民對此強烈駁斥，並表示「韓國瑜怎麼敢隨便接受來路不明的2000萬人民幣？他還想在台灣政壇生存嗎？我認為不可能」。

澳洲外交部長辦公室證實，他們收到了王立強尋求庇護的聲明。知情王立強尋求庇護的人士也提供王立強聲明的英文譯本給紐約時報。由於王立強的證詞仍在調查中，這名知情人士也要求匿名。

(中時電子報)