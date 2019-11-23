饒姓女子在臉書向直播粉絲團「樂xx公司」購買衣物，退貨過程卻不滿遭到辱罵及恐嚇，並被對方公布兒子的退款帳戶，因此向台北地檢署提告恐嚇、公然侮辱及違反個人資料保護法，不過，饒女提告後卻「射後不理」，檢方調查，找不出饒女提告的郭、林2人在何時、何地有饒女指控的犯行，因此依罪證不足將2人不起訴處分。

饒姓女子是在今年3月間，經由臉書「樂xx公司」粉絲團購買8包衣物，不過，饒女事後反應因故受傷不能擺攤，要求退貨及退款，過程中饒女感覺生氣及不舒服；饒女提告指稱，她再次反應後，粉絲團的郭姓女子以「因為妳是女生，我才不出面，不然就揍臉、拿槍」等出言恐嚇，還辱罵她「混蛋、奧客、不要臉」等語，還在絲專上公開她提供的兒子退款帳戶，所以提告粉專的林姓及郭姓人員涉犯恐嚇、公然侮辱及違反個人資料保護法。

不過，饒女提告後，除了向檢察事務官陳述提告內容，檢方屢次傳喚都沒有出庭，也沒有具結證明陳述的真實性，檢方根據饒女提供的相關證據查證，找不出被告的2人在何時、何地有饒女指述的犯罪行為，認為沒有積極事證可以明2人犯罪，於是依法不起訴處分。

(中時 )