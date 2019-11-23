苗栗後龍鎮海寶溝沙灘出現一隻死亡罕見江豚。〔外埔安檢所提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗縣後龍鎮外埔海寶溝沙灘，23日上午被民眾發現有1隻海豚擱淺死在沙灘上，海巡署外埔安檢所據報趕往處理並通報給中華鯨豚協會協助確認，死亡海豚竟是非常罕見的江豚，目前全世界只剩1000隻，在國內屬於瀕臨絕種保育類動物，經中華鯨豚協會人員到場採集樣本攜回鑑驗，死亡江豚則就地掩埋。

海巡署第四巡防區指揮部，是在23日上午10時30分左右，接獲民眾撥打118海巡服務專線，指稱後龍鎮外埔海寶溝岸際沙灘發現1隻死亡鯨豚，經通知外埔安檢所前往確認，小隊長張伯睿到場後發現該鯨豚已明顯死亡，經丈量死亡鯨豚長約210公分、寬40公分，並隨將死亡鯨豚照片傳送至中華鯨豚協會協助辨識，並請協會派員到場協處。

中華鯨豚協會人員抵達現場後，確認死亡鯨豚品種為江豚，在全世界數量僅剩1000隻左右，在國內屬瀕臨絕種保育類動物，是非常少見品種，初步研判江豚應是在海上死亡，死因疑似季節轉換及氣候變遷導致，因豚體已呈現腐爛，鯨豚協會人員採集部分樣本帶回研究，其餘豚體則就地掩埋。

海巡署中部分署第三岸巡隊表示，該隊平時積極投入海洋生態保育，如果民眾在岸際發現鯨豚或海龜等其他海洋生物有受傷需救護情事，請立即撥打118海巡服務專線，本隊將立即派員馳赴救援，以共同維護海洋生態。

苗栗縣後龍鎮海寶溝沙灘出現一隻死亡罕見江豚

影片聯結：1、https：／／youtu.be／DcOp4JiQhL8。

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