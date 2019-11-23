海巡署今早發現一具遺體，經打撈上岸卻認為曾姓釣客。（第二岸巡提供／許家寧新北傳真）

盼不到奇蹟，新北1名56歲的曾姓男子，昨天下午3時與吳姓友人相約到貢寮區龍洞灣釣魚卻人間蒸發，現場只留有釣具、車輛，人早已不知去向，海巡、警消經一夜搜索，今早尋獲曾男遺體，不排除懷疑風浪過大，遭大浪捲落海，已報請檢方相驗釐清。

報案人吳男表示，與曾姓友人相約在龍洞灣九孔養殖池附近海釣，他抵達後只見曾男釣具及車輛停放岸邊，在連絡不到曾的下落，驚覺有異向第二岸巡隊報案，龍洞安檢所接獲釣客在岸際失蹤，立即聯絡相關船隻、直升機在海域搜尋。

經過一日搜尋，23日早上7時許，有作業漁民通報在龍洞灣內發現一具浮屍，隨即由龍洞安檢所出動救生艇打撈上岸，經家屬到場指認後，確定為昨日失蹤的曾男，全案後續交由新北市瑞芳警分局辦理相驗事宜。

第二岸巡隊呼籲，近日受鳳凰颱風外圍環流影響，岸際不時有長浪發生，民眾從事水域活動時務必注意自身安全，若於岸際及港區發現有人溺水或其他案件，請多利用「118」免費報案專線，海巡署獲報將立即前往，爭取救援第一時間。

(中時 )