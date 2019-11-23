歌壇新人曹媛媛（Vivi）推出新單曲〈如果沒有我和你〉，並推出海報寫真集，今舉辦單曲、寫真集《如果沒有我和你》粉絲見面會，她親自擔任統籌，以一襲別緻白色小禮服出場，讓全場粉絲十分驚艷，父母和親戚好友也一同到場支持。她感謝粉絲一路支持，開心終於一圓歌手夢，現場還和粉絲大玩互動遊戲。

曹媛媛燒400萬圓歌手夢，7年初戀故事化作新歌。（子城娛樂提供）

她過去出身模特兒、網紅、演員，從學生時代開始半工半讀，沒拿過家裡半毛錢，為了一圓歌手夢，不惜自掏腰包拿出省吃儉用存下的400萬元積蓄。新歌〈如果沒有我和你〉由她一人包辦詞曲創作，取材她國中到二專長達7年的初戀故事，即使分手3年仍放不下，她最後透過音樂創作檢視傷痛，她笑說「創作好像一個儀式，幫我把刻苦銘心的記憶，變成了有形的作品，把悲傷的能量封存，如今終於能面對新的未來，尋找快樂的自己」。

曹媛媛今舉辦單曲、寫真集《如果沒有我和你》粉絲見面會。（子城娛樂提供）

曹媛媛更親自擔任MV導演，發想在海中拍攝，呈現走不出來的痛苦掙扎，為此還特地上潛水課，4天拍攝期更特別租專業潛水場，來來回回在水中折騰，原本不黯水性的她，在燒錢、燒時間的雙重壓力下，被折磨到現在完全不怕游泳，被團隊封「曹大膽」，不過回憶拍攝當下，她說「感覺一度快溺斃」

曹媛媛今舉辦單曲、寫真集《如果沒有我和你》見面會，家人好友到場支持。（子城娛樂提供）

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