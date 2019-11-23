2019國際衝浪公開賽23日在台東金樽展開，國內外好手在賽前試浪。（莊哲權攝）

2019國際衝浪公開賽23日在台東金樽展開，國內外好手在賽前試浪。（莊哲權攝）

台灣國際衝浪公開賽23日在台東金樽展開為期15天的賽事，今年除了世界長板總冠軍賽及世界青少年總冠軍賽繼續在台東舉辦以外，更擴大辦理QS3000 男子短板積分賽，共計29個國家，超過300餘名國內外浪人齊聚，浪尖爭雄！

邁入第9年的台灣國際衝浪賽，23日下午盛大開幕，率先登場的是QS3000男子短板積分賽，國內外頂尖好手在艷陽下頂浪、騰浪、逐浪、飛旋，讓人看得熱血沸騰。

台東縣政府表示，這次賽事來訪的知名衝浪選手不勝枚舉，全球衝浪網紅明星，例如來自可能成為首位日本晉級2020CT賽事資格的女子選手都筑有夢路、取得全球著名危險管浪CT賽的法屬大溪地歐洲區青少年冠軍賽、也是大溪地CT賽外卡第1的考利·瓦斯特。

還有去年在台東金樽取得冠軍的世界青少年女子總冠軍美國基拉·平克頓、2017年世界長板女子冠軍的夏威夷霍挪拉布倫飛等等，都再次踏上浪頭金樽。

而在世界青少年冠軍賽外卡資格賽中台東在地的胡家浚及高培華的表現也令人期待，為鼓勵台灣選手勇於挑戰自己，國內組賽事獎金也從去年25萬加碼至40萬元，創下國內衝浪運動賽事的最高獎金。

賽事期間除了設置衝浪市集，提供在地美食及衝浪文創商品，也規畫以衝浪主題的「衝浪好好玩-東浪嘉年華」活動，及海域最夯的SUP立槳衝浪體驗，名額有限，歡迎民眾現場報名。

2019國際衝浪公開賽23日在台東金樽展開，國內外好手在賽前試浪。（莊哲權攝）

2019國際衝浪公開賽23日在台東金樽展開，國內外好手在賽前試浪。（莊哲權攝）

2019國際衝浪公開賽23日在台東金樽展開，國內外好手在賽前試浪。（莊哲權攝）

(中時 )