景文科技大學23日舉行30周年校慶活動，智慧旅館舉行揭牌儀式。（景文科大提供／李侑珊台北傳真）。

景文科技大學23日舉行30周年校慶活動，校長洪久賢致詞勉勵師生。（景文科大提供／李侑珊台北傳真）

景文科技大學23日舉行校慶，歡慶創校滿30周年，當天簽署多項產學合作計畫，其中包含與水利署及LiveABC互動英語集團簽訂產官學三方簽署備忘錄，更與五家米其林星級餐飲企業結盟，共同強化培育觀光餐旅界優秀人才。

景文科大校慶主題為「三十景文感恩有您‧勤勞信實謙敬創新」，典禮中與多家著名企業簽訂產學合作，其中包含台北喜來登大飯店、麗緻餐旅集團、乾杯集團、維多利亞酒店、松園禪林餐飲有限公司共5家米其林餐廳，簽署菁英培育聯盟，同時也與米塔集團、華碩、摩斯漢堡、PC HOME及人工智能等企業簽署合作意向書，及與經濟部水利署台北水源特定區管理局及LiveABC互動英語教學集團簽署三方合作備忘錄。

景文科大表示，米其林評鑑的肯定，向來在國際間被視為餐飲界的最高榮譽之一，能與具備此殊榮的知名餐飲事業合作，不只為景文科大餐旅菁英人才培育加持升級，更是企業肯定景文科大辦學的努力，也讓有志投身餐旅事業的景文學子，有了最優質的實習環境及前輩的指導薰陶。

景文科大洪久賢則在致詞時表示，就中國人傳統來說，30歲是「而立」之年，「而立」的重點在於建立正確的價值觀、獨立的精神人格，而景文科大創校30年來，秉持「勤勞、信實、謙敬、創新」的校訓，以及「務實致用」的辦學理念。

洪久賢還提到，景文科大站在30歲的轉捩點上，帶著前輩所編織的堅韌羽翼與打造的智慧，無畏面臨少子化及教育環境的衝擊，分別在2015年、2016年、2018年及今年，4度蟬聯《遠見雜誌》「企業最愛」大學畢業生在全國大學校院觀光休閒類第2名、私立大學校院第1名，師生在國際大賽榮獲33金54銀58銅獎等，獲獎數年年成長。

景文科大旅館系智慧旅館也在校慶當日揭牌，商管學院也舉行JUST MALL揭牌儀式與新鮮人專題暨實務專題成果展，行媒系則與宏碁合辦景文科大電競盟校電競大賽，行銷系JUST TOYATA車展等多項活動。

(旺報 )