柯文哲（第二排左二）23日上午到新營為台灣民眾黨台南立委第1選區參選人顏耀星（第二排左三）助選。（顏耀星競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

代表台灣民眾黨出征台南第1選區立委的顏耀星，23日於新營舉辦競選總部成立大會，黨主席柯文哲到場輔選，稱讚顏耀星學經歷豐富，是最適合的立委，還打趣說，聽說這個選區綠的不想投綠的，藍的不想投藍的，那就投給顏耀星。

對於媒體詢問小黨是否有邊緣化的危機？韓流是否減弱？柯文哲表示，小黨就是走溫馨路線，大拚場要花很多錢那就算了。至於韓流是否退燒，他說，鐵韓粉硬度還是很高，還是有很核心的支持群，可以扣分的大概都都扣得差不多了。

柯文哲23日與到新營為顏耀星助選，披掛競選彩帶和授戰旗，蔡壁如、永齡基金會高虹安、前台聯黨主席蘇進強、競選總部榮譽後援會會長蔡爾翰也都到場。

顏耀星致詞時火力全開，左批民進黨黨內分裂廝殺、助理陷性騷疑雲；右打國民黨不分區名單連同志都不滿，還要跳海抗議。選戰已經變成自私政客謀取自身利益的舞台，藍綠的政治人物作秀、口水戰是基本款。

柯文哲說，顏耀星生在台南，長在台南，又有推動東山咖啡節，整合柳營科技園區、烏樹林蘭花生技園區的實務漂亮成績單，他在第1選區已拚到第2名，繼續加油衝到當選。

柯文哲、顏耀星演說後，親切與支持粉絲合影，隨後一起前往台南新營、柳營、六甲地區邊掃街邊拜票。顏耀星決定參選以來黨部多次下台南助選，明顯看得出來人氣有上升跡象。

(中時 )