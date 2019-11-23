中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田（右），與日本溫泉科學會長前田真治。（中華民國溫泉觀光協會提供／廖志晃南投傳真）

大河內正一教授，盛讚台灣溫泉新鮮、優質。（中華民國溫泉觀光協會提供／廖志晃南投傳真）

日本溫泉科學家、法政大學名譽教授大河內正一，今年率領研究團隊針對台灣21處溫泉區進行檢測分析，認為台灣溫泉水質比日本、歐洲溫泉更為新鮮優質，因此讚不絕口，並強調「台灣溫泉是可以讓人變年輕的青春不老泉」！

中華民國溫泉觀光協會理事長李吉田表示，成立於1939年的日本溫泉科學會，成立80周年，首度在海外舉辦慶祝大會就到台灣，並且台中弘光科技大學舉行學術研討會，並且發表台灣溫泉是「青春不老泉」研究成果。

李吉田表示，大河內正一博士帶領法政大學生命科學教授安東尼．常重、中村徹、助理大波英幸所組成的研究團隊，由中華民國溫泉觀光協會常務監事連祥淵全程陪同，8天環島2000公里，從金山、陽明山、紗帽山、北投、烏來，到花蓮安通、瑞穗、知本，到南部的寶來、龜丹、關子嶺、四重溪，再到中部谷關、東埔、北港溪、泰安溫泉等地，做溫泉水質ORP調查，檢測結果，日本研究團隊稱讚台灣溫泉具有很強的氧化還原功能，泉質對皮膚保養效果佳，是具有凍齡功能的「青春不老泉」，一點都不輸給日本與歐洲的溫泉。

李吉田表示，藉由日本專家者的的專業研究與推薦，可以自信地告訴國人，泡湯不必到日本，台灣的溫泉就很棒！

日本溫泉科學會會長前田真治，有日本「碳酸博士」之稱，是溫泉醫學的權威，致力研究碳酸系溫泉的美容效果，希望進一步到台灣深入調查研究；日本溫泉科學會擁有溫泉地質、泉質、水文、醫療、溫泉美容等研究專家權威，未來可與台灣溫泉界密切交流。

另外，研究溫泉美容的日本作家石井宏子，正準備著手寫台灣溫泉養生美容專書；提倡寵物泡湯的溫泉作家西村理惠，多次在日本的溫泉學會發表台灣溫泉的文史研究；日本女作家田淵實穗，則已愛上台灣野溪溫泉。

(中時 )