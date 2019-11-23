台中市立委第八選區參選人江啟臣成立大會，韓國瑜在眾人簇擁下進場站台。（黃國峰攝）

台中市立委第八選區參選人江啟臣成立大會，韓國瑜等人射出穿雲劍。（黃國峰攝）

台中市立委第八選區參選人江啟臣成立大會，韓國瑜等人射出穿雲劍。（陳淑娥攝）

台中市立委第八選區參選人江啟臣成立大會，燕子、禿子大合體。（陳淑娥攝）

國民黨提名總統參選人韓國瑜23日出席立委江啟臣競選總部成立大會， 由於今天台中市長盧秀燕與韓在其他大會上均擦身而過，燕子、禿子終於在最後一場合體，韓國瑜開心說，「有了燕子，突然感覺禿子不寂寞了，燕子在旁邊！」他也與大家共同豪邁拉弓射出穿雲箭象徵有信心打贏選戰。

江啟臣競總成立大會盛大登場，包括國民黨主席吳敦義、前市長胡志強等到場助陣，由吳敦義授予戰旗；江啓臣指出，韓國瑜再參選高雄市長時就喊出「台灣安全、人民有錢」口號，他就跟別人打賭他會參選總統，結果贏了！

韓國瑜指出，但這3年多來，台灣局勢惡化，政治情況發展很擔心，大家過得好不好？經濟發展好不好、社會祥不祥和，年輕人前途光明還是看不清楚方向，中華民國外交是暢通無阻還是寸步難行，兩岸關係發展是和平繁榮還是切斷聯絡，政府大力推動1千億台幣投入新南向，真的有成績還是丟到水裡面一去不回。

韓國瑜強調，台中8席立委及他若順利當選，明年開始，中英文雙語教育、大學生碩士生沒錢政府要全力找錢等政見，政府要做青年人的後盾，選舉到了開始撒錢，最少花了3000億，這都是下一代孩子的錢，全部都是在透支，民進黨執政真的不行，今天的民進黨腐敗、派系分贓、愛金錢、愛自己，完全忘記人民希望的安居樂業。

最後，禿子、燕子合體帶領立委參選人，人手一把弓箭豪邁拉弓，充滿信心射出穿雲劍，象徵有信心打贏選戰。

(中時 )