侯友宜捐出的耶誕小象布偶最終以3萬8000元得標。（譚宇哲攝）

新北市長侯友宜今天下午出席市府舉辦的二手物義賣活動，現場捐出一隻「耶誕小象」布偶參加義賣，最後以3萬8000元拍出，所得全數捐助弱勢兒少，侯感性表示，過去從警無法回家陪家人過耶誕節，特別買了耶誕小象送給女兒們，象徵「侯爸爸」，希望把對家人的愛，繼續傳遞給弱勢兒少。

「耶誕環保挖寶趣」跳蚤市場義賣活動23日下午在新北市民廣場舉辦，現場設置48個二手物義賣攤位，超過6700件二手物品，吸引許多民眾到場「挖寶」，而義賣所得將全數納入新北市愛心大平台弱勢兒童少年生活扶助專戶，幫助有急難的弱勢家庭。

侯友宜抱著一隻粉紅色小象布偶現身義賣會場，他說，感謝大家響應二手物義賣，做環保兼做愛心，他特別把最心愛的耶誕小象帶來，是過去買給女兒的耶誕禮物，因為當時沒辦法回家過耶誕節，送給女兒們耶誕小象，陪著他們一起成長，希望他們看到小象就像看到爸爸一樣，小象就是侯爸爸。

侯友宜說，這隻耶誕小象代表一個爸爸的心情，今天特別把小象捐出來，代表著市長守候著市民，讓這份愛心能幫助對生活無助的少年、兒童。

耶誕小象最後由及福建設總經理林紘維以3萬8000元得標，林紘維說，自己有3個小孩，平常也和侯友宜一樣，因為工作關係不能常常回家陪孩子，聽了小象的故事後，特別有共鳴，覺得取之於社會，就要用在社會，很開心貢獻了自己一點心意。

(中時 )