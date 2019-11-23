據日本共同社報導，羅馬天主教教宗方濟各於23日傍晚抵達日本東京羽田機場。在日期間，方濟各將前往核爆地長崎與廣島，發出和平訊息。他還將於25日上午與天皇會面。

方濟各23日至26日訪問日本。此行主要目的是呼籲廢除核武器。23日起在日本期間，他將前往核爆地廣島與長崎，向世界發出廢除核武器的訊息，還將在東京與東日本大地震災民交流。

教宗方濟各19日晚乘專機從羅馬出發，開啟對泰國與日本的訪問。上次教宗訪日是1981年2月的已故教宗若望．保祿二世，此次將是時隔38年的第二次。方濟各在飛機上向隨行記者表示「了解遙遠國度的不同文化」十分重要，對訪問表示了期待。

共同社記者向方濟各展示據稱是原子彈投下後在長崎拍攝的照片《站在火葬場的少年》，方濟各神情柔和地注視。方濟各去年1月呼籲將該照片印成卡片，並附上一句「戰爭所帶來的」呼籲向全世界傳播。

教宗方濟各23日稍早在泰國曼谷機場畫面。(美聯社)

方濟各24日將前往核爆地，在長崎市核爆中心地公園發出有關核武器的訊息，強調廢除核武器的必要性，還將前往長崎縣營棒球場舉行彌撒，並在廣島市和平紀念公園舉行和平集會。

25日，方濟各將在東京與東日本大地震災民們會面。當天還計劃會晤日本天皇並與首相安倍晉三會談，在東京巨蛋舉行大規模彌撒。26日訪問上智大學等地後將離開日本。

日本政府20日發布消息稱，首相安倍晉三與教宗方濟各將於25日下午在東京舉行會談，以北韓問題為議題交換意見。兩人將就有必要實現北韓完全無核化達成共識。預計安倍會就早日解決北韓綁架日本人問題謀求協助。

安倍2014年在梵蒂岡與方濟各舉行會談，邀請其訪日。2017年至2018年，廣島縣知事、廣島市市長以及長崎市市長等先後出席過方濟各的例行接見活動，邀請其訪問核爆地。

(中時電子報)