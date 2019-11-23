傅崐萁21日登記參選立委提出零到六歲幼兒政策，蔡英文隔天晚間提出相同政策，傅崐萁質疑被「抄襲」了。（本報資料照／王志偉攝）

「抄襲」！蔡英文總統22日晚宣布「0到6歲國家跟你一起養」重大育兒變革，喊出未來津貼變2倍，年齡加2歲，今天在花蓮競選總部成立大會持續加碼，不過卻遭前縣長傅崐萁質疑這本版明顯就抄襲；傅質問蔡：「這個政策那麼好，請問當了4年總統，為何不做？選舉到了才跟著來」，卻又抄襲韓國瑜、傅崐萁政策，傅轟這就是不負責任的政府！

傅崐萁21日登記參選立委，在政見欄提出多項政見與主張說，推動幼兒「0到6歲國家養」的「666政策」，全面生育補助，每胎6萬元。要國家培育人才，學貸免息，畢業五年後，分10年攤還。未料，22日晚間，蔡英文在台東也提出類似主張。被傅崐萁質疑「抄襲」！

傅崐萁受訪指出，郭台銘提出0到6歲國家跟養政策，與韓國瑜較不一樣版本。由於郭提經費規模仍有段差距，傅崐萁說，因此他與前行政院長張善政一同研擬「韓國瑜」版本，即推動第2胎每年將補助6萬元直到6歲，有別於目前的政策，是現行補助直接將錢發給托育中心，韓國瑜則要把補助選擇權交給家長，讓家長決定怎麼使用這筆補助款。

好的政策也必須能在立法院推動。傅崐萁說，因此登記參選時也將「0到6歲國家養」的「666政策」納入立委參選政見。沒料到才一天「就被抄襲」。

他說，樂於看見好的社會政策「跟進」，但他反問：「如果這個政策那麼好，請問蔡英文，當了4年總統，為何不做？選舉到了才跟著來」，卻又抄襲韓國瑜、傅崐萁政策，這就是不負責任的政府！

(中時 )