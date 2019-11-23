南台灣最具指標性的大型綜合式動漫活動「駁二動漫祭」吸引大批動漫迷朝聖，高市副市長葉匡時親自扮演哈利波特現身。（高市新聞局提供／袁庭堯高雄傳真）

「駁二動漫祭—同人誌創作展」週末在駁二藝術特區登場，整個園區都是Coser的最佳舞台。高雄市副市長葉匡時化身為哈利波特、拿著魔法棒驚喜現身，與全台Cos迷一同感受南台灣最強大的動漫旺盛生命力。

駁二動漫祭每年最大亮點「驚豔幻想—Cosplay大賽」，總是吸引來自全台各地的Coser，細緻吸睛的服裝造型與生動的肢體，總是吸引大批Cos迷圍觀。葉匡時表示，「駁二動漫祭」已成為南台灣最具指標性的大型綜合式動漫活動，藉由慶典式活動來提供創作者們同場較勁的舞台，希望台灣在動漫文化領域有更厚實的基礎及發展潛力。

駁二動漫祭橫跨四個場館，P2倉庫、P3倉庫、自行車倉庫及B4倉庫。其中自行車倉庫為「同人誌創作展」及「動漫出張美食館」會場，B4倉庫則是專屬樂迷的音樂表演舞台，特別邀請到日本聲優母女檔井上喜久子和井上穗乃花同台，此外《魔法少年賈修》、《獸拳戰隊》歌曲成名的歌手谷本貴義也親臨現場，讓Cos迷High翻天。

「動漫音樂祭典」也是駁二動漫祭的重頭戲，「Link Tour ACG Band Live」除了匯集全臺人氣動漫音樂團體，更邀請日本、馬來西亞、泰國等地的演出者帶來精彩演出。此外，台灣動漫特色特展《愛的千萬種形式-動漫文化特展》將呈現一部作品完成後與粉絲之間的各種互動。

(中時 )