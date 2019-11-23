駁斥中共資助 中視聲明：假新聞惡意中傷 保留法律追訴權利 17:202019/11/23 中時電子報 本報訊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 駁斥中共資助 中視聲明：假新聞惡意中傷 保留法律追訴權利 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 就近日媒體報導中國投入金額資助包括中視在內之部分台灣媒體，以影響台灣之選舉，中視公司謹此嚴正聲明，本公司從未收受該等不當之金錢，就該等惡意不實子虛烏有且未向本公司查證之報導，本公司除將要求其等更正道歉外，另將對該等媒體及轉載者，保留相關法律追訴之權利。 (中時電子報) #中視 #媒體 #公司 #權利 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 別讓爸媽成為選擇題 家事兒少權利保障 14:192019/11/19 社會 上市公司前三季獲利大衰16％ 創七年最慘 18:032019/11/19 財經 11月20日世界兒童人權日 展望會邀請民眾加入資助兒童計畫 19:362019/11/19 生活 第26屆創新研究獎英雄榜 04:102019/11/20 產業特刊 第22屆小巨人獎英雄榜 04:102019/11/20 產業特刊 老總淪廁所工 遭爆皆因沒讓位給柯愛將 08:392019/11/20 社會 崑鼎子公司昱鼎 獲青埔機廠太陽光電電廠投資開發權利 18:142019/11/20 財經 兩岸史話－台灣議會設置請願運動 04:092019/11/21 兩岸藝文 高雄港璀璨蛻變 引入全臺首發歐美主題「JETS嘉年華」 19:352019/11/21 生活 桃智慧車柱權利金僅1.8億 議員憂心恐斥資26億 16:232019/11/22 生活 政治熱門新聞 驚！館長直播 網批這立委講話廢如「災難現場」 - 政治 共諜案空前危機？1450崩潰：韓真的穩了！ - 政治 蔡台東造勢俯拍圖曝光 網驚：不是民調50趴？ - 政治 韓粉注意！準備超級造勢 庶民爆料：將是三重的10倍大！ - 政治 沒有韓的台中庶民列車空拍影片曝光 太嚇人了！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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