就近日媒體報導中國投入金額資助包括中視在內之部分台灣媒體，以影響台灣之選舉，中視公司謹此嚴正聲明，本公司從未收受該等不當之金錢，就該等惡意不實子虛烏有且未向本公司查證之報導，本公司除將要求其等更正道歉外，另將對該等媒體及轉載者，保留相關法律追訴之權利。

(中時電子報)