電子商務巨擘亞馬遜公司22日不服微軟公司搶下美國國防部高達100億美元的雲端運算合約標案，向美國聯邦權利申訴法院提告。

美國國防部長艾斯培上周否認國防部在決定微軟得標一案中有任何偏見。亞馬遜曾質疑政治力介入，干擾公平締約過程。

這項為期10年的「聯合組織防衛基礎」計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）合約，可讓所有美軍單位透過同一系統分享訊息，在人工智慧（AI）協助下即時搜尋資料，是國防部擴大數位現代化進程的一部分；亞馬遜原本最被看好得標，但半路殺出程咬金，最後微軟以黑馬之姿抱走這項價值約達100億美元（約新台幣3000億元）的肥約。

美國總統川普一直與亞馬遜及創辦人貝佐斯有心結。川普曾批評亞馬遜逃漏稅，阻攔與政府的合約，更表示亞馬遜令美國郵局損失數十億美元。而貝佐斯曾揭露他遭到與川普總統關係密切的媒體公司恐嚇勒索。一位華郵記者更宣稱，貝佐斯聘請的調查人員懷疑，「政府單位」有可能取得貝氏與小三之間的私密通訊，並洩露給了媒體。

微軟公司共同創辦人蓋茲（Bill Gates）15日擠下亞馬遜公司執行長貝佐斯，重登睽違2年多的全球首富寶座。因為微軟擊敗亞馬遜，奪得美國國防部JEDI雲端服務合約10年100億美元的標案，激勵公司股價上揚，蓋茲身價也水漲船高。

(中時 )