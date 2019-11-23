中國大陸5G行動通訊大廠華為再度成為美國箭靶。美國聯邦通訊委員會（Federal Communications Commission，FCC）22日一致通過封殺華為與中興的措施，禁止接受政府補助的企業購買華為和中興通訊的設備。對此，華為回應稱，在沒有證據的情況下就認定華為構成國家安全威脅，不僅違反了立法的正當程序原則，也涉嫌違法，敦促FCC重新考慮此項決定。

華為的痛卻樂了日本。為因應美國的出口管住，華為積極尋求與日本企業合作，預計日本將取代美國，成為華為最大的組件採購地。

根據日經中文網報導，華為技術有限公司董事長梁華21日在東京召開記者會表示，預計2019年從日本企業採購的零組件金額將比2018年成長5成，達1.1兆日圓（約101億美元）。2020年的採購金額也將超過2019年。

在2018年，華為從美國採購的金額為110億美元，美國穩居第一大，而2019年日本取代美國成為華為最大組件採購地已成定局。

華為主要往來的日企包括索尼、京瓷和村田製作所等日本大型電子零組件和材料廠商。

FCC的5名委員在22日投票，一致通過贊成有關措施，禁止會對美國國安構成風險的公司，購買華為與中興的設備及服務。FCC也要求有接受美國政府資助的電訊公司，移除及更換其現有的華為與中興設備及服務。華為和中興將有30天時間對上述結果進行抗辯，而強制移除設備的最終命令最快明年才會上路。

(中時 )