▲同德畢業成果展，學生展示甜點糕餅成果作品與烘焙技藝。（楊樹煌攝）

▲同德餐飲科特色班表演飲料的特調製品。（楊樹煌攝）

草屯鎮同德家商今23日在餐旅大樓及活動中心舉辦畢業成果展，立委馬文君等到場，勉勵同學們技藝教育除能擴大學習領域，激發學習動機，對各項技藝有興趣的更可藉此發揮潛能，透過同德專業技能的教導，加強進修，對未來人生規劃將有莫大幫助，同時也期勉家長共同關心下一代，讓他們能快樂學習並擁有一技之長。

▲同德家商的畢業成果展場吸引學生與家長相互參訪熱潮。（楊樹煌攝）

校長林元貴表示，教育的各階段，除基本學程和生活知識，技職教育最能提供學生更多元的生涯試探，是同德教育極為重要的一部份。學生們在校的學習成果，取得專業證照，打下良好基礎，將成為終生受用的專長，對於日後的發展有著莫大的意義。

校方指出，畢業成果展，有烘焙、餐飲、觀光、動畫、汽修、流通、時尚造型科及僑生班等科參與，共同以【蛻變】為畢業展主題，分別有變臉、小廚師的極致夢饗、酒釀沉香，習習相傳、食畫天驚。

特別的是7個餐飲科畢業班合力募到7000多張發票，捐給創世草屯分院，更邀請到連續8年擔任年菜評委的電視名廚黃景龍為畢業班示範四喜烏魚捲、繡球魚翅2道台菜料理，並分享職業生涯的心路歷程，藉此鼓勵學生能有扎實的手藝。

另時尚造型科更是運用平時所學，搭配學生創意裝扮，各班呈現不同主題，包括闇黑之心、巴洛克風華、奪魄勾魂、繽耀樂靈、銀河幾旅等主題，以走秀方式交構出力與美畫面。

▲同德家商時尚造型科的服裝造型走秀表演。（楊樹煌攝）

同德家商董事長徐德香指出，現今社會證照取得日漸重要，在學校重視下，已有許多學生都擁有1至3張證照，不僅是對學生的肯定，同時也是未來求職的保障，尤其今年更有4位學生打破紀錄，各考取8張證照，對未來相當實用，期盼所有學生繼續加強自身專業能力，將學校所學技能知識用於社會。

▲同德學生考證照成果豐碩，餐飲科特色班學生就在胸前別著考取的9張證照，特別耀眼。（楊樹煌攝）

(中時 )