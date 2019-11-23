2019桃園鍾肇政文學獎頒獎典禮23日舉行，本年度長篇小說得獎作品《春靜》、《再見雪之國》以及《2019桃園鍾肇政文學獎得獎作品集》共3冊，歡迎喜愛文學的民眾洽詢桃園市立圖書館，市府表示，17位獲獎者的作品是創作的里程碑，也是桃園文化灌溉的果實，希望得獎者繼續筆耕，堅持創作夢想。

文化局表示，這次徵文作品數高達517件，素質優良且題材多元，經歷初審及複審作業，並邀請到阿盛、郝譽翔、向陽、林武憲等文壇重量級作家擔任評審委員，在經歷過多番討論，評審間的激烈攻防及難以取捨後，終於評選出17位得主。

今年度桃園鍾肇政文學獎將會出版，包括2019桃園鍾肇政文學獎長篇小說得獎作品《春靜》、《再見雪之國》以及《2019桃園鍾肇政文學獎得獎作品集》共3冊，歡迎喜愛文學的民眾洽詢桃園市立圖書館。

這個文學獎以台灣文學之母鍾肇政為名，辦理桃園鍾肇政文學獎，已歷時5屆，文化局指出，今年度徵文類別有長篇小說、短篇小說、報導文學、散文、新詩以及兒童文學等6大類，長篇小說選出正獎2名，其餘文類各選出正獎1名、副獎2名，共計17位得獎者，總獎金300萬元。

另外、配合徵文活動還辦理校園講座、名家沙龍和文學營等閱讀推廣活動，藉此鼓勵民眾閱讀寫作，培養文學創作種子，孕育文學閱讀與寫作風氣，為桃園文化城市盡一份力。

(中時 )