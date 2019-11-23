文化局長林榮森（右四），頒獎表揚社造有功人員。（廖志晃攝）

南投縣「社區劇場大匯演」及社區營造成果展，23日在中興新村虎山藝術館登場，演出具有地方特色的節目，並展示社造成果；文化局長林榮森表示，希望民眾挖掘社區的美好，並且凝聚共識協力解決社區面臨的問題。

林榮森表示，南投縣社區營造邁入第26年，今年以「我的社區，現在進行式」為主題，凸顯各自打造的特色與成果，透過豐富多元的呈現與詮釋，引導民眾認識社造歷史及各社造點特色，社區營造編織幸福之網。

社造成果展分為動、靜態形式，靜態展示今年入選南投縣社造點社區及組織的成果。動態部分，由3個社造點演出社區劇場，包括埔里鎮珠仔山社區《1：47分的記憶》、埔里鎮南村社區《戲說南村》、草屯鎮雙冬社區《雙冬姐妹花》，透過社區劇場表演說在地的故事，增進社區民眾間的交流。

南投市鳳山社區西嶺國小，登場演出台灣獅及鼓樂，小朋友賣力演出，更凸顯社區在傳統文化技藝傳承，後繼有人。

(中時 )